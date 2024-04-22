Özgür Özel-Erdoğan zirvesinin detayları netleşiyor

CHP Lideri Özel, Erdoğan ile görüşme için yer tarifi yaptı. Gündemdeki konu başlıklarını ise kurmayları ile görüşerek belirledi.

Mustafa BİLDİRCİN

CHP Lideri Özgür Özel’in AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştireceği görüşmenin gündem maddeleri büyük oranda netleşti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, görüşmenin yeri için Çankaya Köşkü’nü tercih edeceği ancak Erdoğan’ın Saray’da ısrar etmesi halinde yine de bu konuşmaya katılacağını söyledi.

Özel’in kurmayları ile yaptığı görüşmenin ardından Erdoğan ile gerçekleştireceği zirvede AKP’den CHP’ye geçen belediyelerin 100 milyar TL’yi aşan borçlarını da gündeme getireceği öğrenildi.

İMZA BEKLEYEN PROJELER

Özel’in ayrıca, CHP yönetimindeki belediyelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasında imza bekleyen projeleri de gündeme getireceği kaydedildi. Konuyla ilgili CHP Yerel Yönetimler Birimi’nin bugüne kadar yaptığı çalışmaya göre, AKP’den CHP’ye geçen belediyelerin borçları şu an için 100 milyar TL olarak tespit edildi. Borç miktarının, araştırma derinleştikçe daha da artacağı öngörüldü.

“ERDOĞAN İLE BORÇLARI KONUŞACAĞIM”

CHP Lideri Özel katıldığı bir televizyon programında ise Erdoğan ile yapacağı görüşmeye ilişkin şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanı ile belediyelerin borçlarını konuşacağım. Toplam borcu da çıkaracağım. Böyle bir borç devraldık sizin belediyelerden diyeceğim. İkincisi diyeceğim ki bakın CHP’li belediyelerin borcu bu. Bizim belediyelerde böyle borç yok. Bizim başkanlar son derece tasarruflu, son derece titiz. Bakın diyeceğim, AKP belediyeciliği, gerçek belediyecilik diyordunuz, rakam bu. Şimdi biz hizmet edeceğiz.

Şimdi böyle acayip bir durumla karşı karşıyayız. Bu borçların dönmesi, bu hizmetin verilmesi lazım. O konuda Sayın Cumhurbaşkanı ile oturup görüşeceğiz. Müzakere edeceğiz. Nasıl olacağını düşüneceğiz. Sayın Cumhurbaşkanın önünde atması beklenen imzalar var. Yurtdışından inanılmaz krediler bulmuşuz. Metro için, ulaştırma altyapısı için, çevre projeleri için. Bir imzaya bakar. O konuyu konuşacağız. Uzun süredir bekletiliyor.”