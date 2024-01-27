Özgür Özel Eskişehir'de rekor oy istedi, İYİ Parti'den AKP'ye geçen Hatipoğlu'nu eleştirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir'de konuştu. Yılmaz Büyükerşen'in üsteleneceği yeni görevi açıklayan Özel, İYİ Parti'den Eskişehir milletvekili seçildikten sonra AKP'ye geçen ve Cumhur İttifakI'nın Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olan Nebi Hatipoğlu'nu da eleştirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Eskişehir'deki aday tanıtım toplantısında konuştu.

Toplantı salonuna gelenleri "Atatürk'ün evinin pakaları Eskişehir'İn bütün iyi insanlarına, yiğit insanlarına açıktır" diyerek selamlayan Özgür Özel, 4 dönem Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan ve bu seçimlerde aday göstermeyen Yılmaz Büyükerşen'in önünde saygıyla eğildiğini söyledi.

Büyükerşen'in emekli olmayacağını vurgulayan Özel, "Yılmaz Büyükerşen'in bir eli Eskişehir'de, bir eli CHP'li belediyelerinin üzerinde olacak" dedi.

Özel, Büyükerşen'in yeni kurulacak CHP'li Belediyeler Komisyonu'nun Genel Koordinatörü olacağını açıkladı.

Partiye genç ve kadınların ilgisinin artmasını hedeflediklerini vurgulayan Özel, partisinin Eskişehir adayı Ayşe Ünlüce'ye güvendiklerini ifade etti.

İYİ Parti'den Eskişehir milletvekili seçildikten sonra AKP'ye geçen ve Cumhur İttifakI'nın Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olan Nebi Hatipoğlu'nu eleştiren Özel, şöyle konuştu:

"Daha 1 yıl önce Eskişehir'in oylarını Erdoğan'a karşı toplayıp AKP'den aday olanlara en yii cevabı 31 Mart'ta halk verecek. Eskişehir'in oyunu çalanlara, oy hırsızlarına Eskişehirlilierin verecek oyları olamaz. Ahlak için, vicdan için, Eskişehir'i kandıran bu akla bir cevap vermek için 31 Mart'ta CHP adına Türkiye rekoru bekliyorum sizden."