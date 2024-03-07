Özgür Özel: Eyüp Kahveci çok ciddi toplamsal destek görüyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kütahya'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile buluşmasında Kütahya Belediye Başkan adayı Eyüp Kahveci hakkında, "Kısa vadeli ölçümlerde Kütahya’da siyasetteki amiyane terimle adayımız tuttu. Aday çok ciddi bir toplumsal destek görüyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kütahya’da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi.

Burada açıklamalarda bulunan Özgür Özel, "Kütahya yerel seçimlerde bizim geçtiğimiz dönemde umduğumuz başarıyı elde edemediğimiz bir şehirdi. Merkez ilçe belediyesinde daha önceki dönemlerde milletvekilliği de yapmış, daha sonra da önemli bir destekle belediye başkanı seçilmiş olan MHP’den arkadaşımızın, zaman zaman siyasette metal yorgunluğu olarak ifade edilen, belli süredir kente ve siyasete ilgisini kaybettiği, ortak akılla yönetme imkanlarını kullanmadığı, borçlanma yetkisinin belediye meclisinde tartışılmadığı belli süreçlerin yaşandığı ve kentte rahatsızlıkların ortaya çıktığı bir süreç yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

DENEYİMLERİN ORTAKLAŞTIRILACAĞI SÜREÇ

"Kütahya Belediye Başkan adayımızı, hep birlikte, ortak akılla, örgütümüzün mutabakatıyla, çok inanarak ve güvenerek belirledik" diyen Özel, şöyle devam etti:

"Ardından yapılan kısa vadeli ölçümlerde Kütahya’da siyasetteki amiyane terimle adayımız tuttu. Aday çok ciddi bir toplumsal destek görüyor. Bu konuda sizlerle birlikte bu konunun ilerleyen süreçlerinde çok yakın ilişkiler içinde olunabileceği, CHP’nin elindeki büyükşehir belediyelerinin ve özellikle yapmış olduğu belediyecilik hizmetleri ile ön plana çıkan belediye başkanlarının deneyimlerinin ortaklaştırılacağı bir sürecin içindeyiz."

"MESELENİN ÜZERİNE TİTİZLENİYORUZ"

Kütahya'nın sorunlarından bahseden Özel, "Murat Dağı’ndaki ki Kütahya’yı da doğrudan etkileyecek olan madencilik faaliyetlerine yönelik olarak verilen mücadeledeki Kütahya sivil toplumunun, meslek örgütlerinin çok önemli bir dayanışması yaşanmıştı. Oradaki başarı son derece önemliydi ancak Simav-Tavşanlı arasında, Örencik’te açılmaya çalışılan altın madeni, bunun açık ocak şeklinde çalışacak olması, İliç’teki gibi yığma liç usulüne göre ve üzerine siyanür damlatılarak altın elde edilmesiyle ilgili projenin çok su kaynakları ve Kütahya’nın doğrudan halk sağlığı üzerinde yaratacağı sıkıntıyla ilgili arkadaşlarımız beni bilgilendirdiler" diye konuştu.

"O konuda bilgi sahibiyim. O konuda da dikkatli şekilde meselenin üzerine titizleniyoruz" diyen Özel, şunları kaydetti: "Kütahya 600 bine yaklaşan nüfusu ile yüzde 75’inin merkez ilçede yaşamasından dolayı, merkez ilçenin yerel seçimler açısından önemini bir kat daha artırmış durumda. O konuda da elimizden gelen gayretle çalışmak isteriz."