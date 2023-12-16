Özgür Özel: Gençlerin partimizin yönetim kademelerinde daha fazla söz hakkı olacağı bir dönemi başlatıyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "81 ilden gelen Gençlik Kolları İl Başkanlarımızla Manisamızda çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Gençlerin partimizin yönetim kademelerinde daha fazla söz hakkı olacağı bir dönemi başlatıyoruz" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa’da düzenlenen toplantıda CHP Gençlik Kolları İl Başkanlarıyla bir araya geldi.

81 ilden gelen Gençlik Kolları İl Başkanlarımızla Manisamızda çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik.



Gençlerin partimizin yönetim kademelerinde daha fazla söz hakkı olacağı bir dönemi başlatıyoruz. pic.twitter.com/PUayBVzd9t — Özgür Özel (@eczozgurozel) December 16, 2023

Toplantıyla ilgili sosyal medya hesabından bu akşam paylaşım yapan Özel, şunları söyledi:

"81 ilden gelen Gençlik Kolları İl Başkanlarımızla Manisamızda çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Gençlerin partimizin yönetim kademelerinde daha fazla söz hakkı olacağı bir dönemi başlatıyoruz."