Özgür Özel: Gülistan Doku'nun akıbeti bir an önce aydınlatılmalı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen Gülistan Doku’nun akıbetinin aydınlatılması yönünde tek bir umut ışığı yakılmadı. Gülistan Doku'nun akıbeti bir an önce aydınlatılmalı ve acılı ailesinin adalet talebi yerine getirilmelidir" açıklamasını yaptı.
Kaynak: ANKA
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 4 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun hala bulunamamasına sosyal medya hesabından bu akşam yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Özel'in yaptığı paylaşım şöyle:
"Üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen Gülistan Doku’nun akıbetinin aydınlatılması yönünde tek bir umut ışığı yakılmadı. Gülistan Doku'nun akıbeti bir an önce aydınlatılmalı ve acılı ailesinin adalet talebi yerine getirilmelidir."
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