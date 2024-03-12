Özgür Özel: Hamas ile değil ancak Ramallah'ta Abbas ile görüşeceğim

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin meselesinin Cumhuriyet Halk Partisi için yeni bir mesele olmadığını ifade ederek, “Hamas ile değil ancak Mahmud Abbas'la Ramallah'ta görüşeceğim" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bornova Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen ‘büyük iftar programına’ katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Özel, programda bir değişiklik olmaması halinde Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile Mahmut Abbas'ı Ramallah'ta 15 Nisan tarihinde bir araya geleceğini açıkladı.

Özel, şöyle konuştu:

"Filistin meselesi Cumhuriyet Halk Partisi için yeni bir mesele değildir. Bülent Ecevit'in, Filistin Kurtuluş Örgütü Lideri Yaser Arafat'la lideriyle ortaya koyduğu dayanışma, Başbakanlık döneminde gösterdiği dayanışma ve parti lideri olarak gösterdiği dayanışma hepimizin hafızalarındadır. Bir yandan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Genel Başkanı, bir gece Hamas suçsuz, İsraililere saldırıda bulunduğunda o saldırıyı kınadığımız için ‘Efendim Özgür Özel Hamas'ın yaptığı saldırılara terör saldırısı’ diyor. Kim yaparsa yapsın, suçsuz insanlara gece yarası saldırmak terör saldırısıdır. Hamas'ın yaptığı terör eylemidir, İsrail'in ondan sonra yaptıkları devlet terörüdür. Soykırıma varan işlerdir, ikisini de kınıyorum" dedi.

“MAHMUD ABBAS İLE RAMALLAH'TA GÖRÜŞECEĞİM"

Mahmud Abbas'ı Ramallah'ta 15 Nisan tarihinde programında bir değişiklik olmazsa ziyaret edeceğini aktaran Özel, “Hamas ile değil ancak Mahmut Abbas'la Ramallah'ta görüşeceğim. Filistin meselesi, Filistin'e barış gelmesi, 1969 sınırlarında bir bağımsız Filistin Devleti’nin yeniden kurulması, Doğu Kudüs'ün başkenti olması ve Kudüs'ün kutsal bütün dinler açısından durumuna uygun şekilde bir barış kenti olarak Birleşmiş Milletler güvencesine alınmasını savunuyoruz, savunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.