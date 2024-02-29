Özgür Özel, hapis cezası alan Erdem Gül'le görüştü: Karar hukuksuz
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MİT Tırları davasında 5 yıl hapis cezası alan Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ile görüştü. Özel, kararın hukuksuz olduğunu vurguladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 5 yıl hapis cezası alan Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ile telefonda görüştü.
Gazeteciliğin ve gazetecilerin yargılanmasının ülkede demokrasinin ve hukuk anlayışının geldiği noktayı gösterdiğini vurgulayan Özel, Erdem Gül’ün ceza almasının evrensel hukuk ilkeleriyle çeliştiğini belirtti.
Dava hakkında bilgi alan Özel, hukuksuz olduğunu belirttiği kararın ardından dava sürecini takip etmeye devam edeceklerini kaydetti.
NE OLMUŞTU?
Cumhuriyet gazetesinin Ankara temsilciliğini yaptığı dönemde "FETÖ'ye yardım" suçundan hakkında verilen "düşme" kararının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılanan Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Hapis cezasına gerekçe olarak "silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçu gösterilmişti.