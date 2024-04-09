Özgür Özel: Hatay seçimlerinin iptal olmak dışında bir ihtimali yoktur

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay seçimine ilişkin 'tam kanunsuzluk' dilekçesinin hazırlandığını ve başvuruyu bizzat kendisi yapacağını söyledi. Özel, "Hatay seçimlerinin iptal olmak dışında bir ihtimal yoktur, Hatay seçimleri iptal olacaktır ve öngörülen tarihte yeniden yapılacaktır" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Özgür Özel, Hatay'daki seçim ile ilgili bir soruya, "Hatay'da tek bir oyun takipçisiyiz. Tam bir kanunsuzluk hali var. 'Tam kanunsuzluk' dilekçemiz hazırlanıyor. Tam kanunsuzluk başvurusunu Yüksek Seçim Kurulu'na bizzat yapacağım. Aradaki farktan çok ölmüş seçmenin oy kullanması tam kanunsuzluktur. Aradaki farktan 15 kattan fazla geçersiz oyların gerekçesinin yazılmaması tam kanunsuzluktur. Çok sayıda sandıkta görev yapmaması gereken rütbeli personelin ve polisin sandık başkanı olması tam kanunsuzluktur" yanıtını verdi.

"Bütün bunlarla ilgili dosyamızı bayramı takip eden ilk günlerde bizzat ben yapacağım" diyen Özel, "Hatay seçimlerinin iptal olmak dışında bir ihtimal yoktur, Hatay seçimleri iptal olacaktır ve öngörülen tarihte yeniden yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

"SABRIMIZI TAŞIRIRLARSA GEREKLİ TEPKİYİ GÖSTERİRİZ"

Özgür Özel, şöyle devam etti: "Şu ana kadar büyük çifte standartlar uygulandı. Bizim kabul edilmeyen itirazlarımız iktidar olunca kabul edildi. Onların kabul edilen itirazları biz yapınca reddedildi. Bunların tamamıyla ilgili tepkilerimizi de dile getiriyoruz. Böyle bir seçimden sonra ben sertleşmek istemem ama sessizliğimiz de yumuşak başlılığımızdan değil, saygımızdandır. Sabrımızı taşırırlarsa gerekli tepkiyi gösteririz. Tüm başvuruları hazırlatıyoruz."

İSRAİL'E İHRACAT KISITLAMASI

İsrail'e yapılan ihracatta kısıtlamaya gidilmesini değerlendiren Özel, "30 iftar yemeğinde ben bunu konuştum, dinlemediler. Siyasetten olan, olmayan çok sayıda kişi konuştu, dinlemediler, inkar ettiler. Bugün görülüyor ki bir kısıtlama varsa demek ki doğruymuş. İsrail'le ticaret, Filistin'e ihanettir! Bugünkü karar sadece beni değil, ters kelepçe takılan kardeşlerimi de haklı çıkarmıştır" ifadelerini kullandı.