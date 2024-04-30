Özgür Özel ile Numan Kurtulmuş'un görüşmesinde neler konuşuldu?

CHP Lideri Özel, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Anayasa değişikliği gündemiyle yaptığı görüşmede, “Halkın gündemi yoksulluk, Anayasa değişikliği değil” dedi. Özel, Anayasa değişikliği gündeminin Türkiye’nin yakıcı sorunlarını gölgelemesine izin vermeyeceklerini kaydederek, “Önce mevcut Anayasa’ya uyulmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Mustafa BİLDİRCİN

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. İktidarın gündemindeki Anayasa değişikliği çerçevesinde yapılan görüşme CHP Lideri Özgür Özel’in TBMM’deki makamında gerçekleşti. Toplam 45 dakika süren görüşmede Özgür Özel’in, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a “Anayasa’ya uyulacaksa değiştirelim. Ancak mevcut Anayasa'ya dahi uyulmuyor” dediği aktarıldı.

Edinilen bilgiye göre Kurtulmuş, ziyaretin amacının Anayasa’nın içeriğine yönelik değil, yapım süreciyle ilgili olduğunu kaydetti.

Meclis’te grubu bulunan tüm siyasi partileri ziyaret edeceğini ifade eden Kurtulmuş, “Partilerin Anayasası olmaz. Anayasalar, toplumsal kamplaşmaya vesile olmaz. Hep birlikte bir yol bulmak zorundayız” görüşünü paylaştı. Kurtulmuş’un TBMM’deki temaslarının yanı sıra Meclis’te olmayan partilerle de Anayasa değişikliği gündemiyle temas kuracağı bildirildi.

HALKIN GÜNDEMİ YOKSULLUK

CHP Lideri Özgür Özel ise görüşmede, 31 Mart 2024 seçimlerinden birinci parti olarak çıkan partisinin halka karşı sorumlulukları olduğunu belirtti. Yurttaşın gündeminin yolsuzluk, yoksulluk ve açlık olduğunu söyleyen Özel, “Tüm bu gündemler ışığında, yeni Anayasa beklentisi toplumun neresinde diye bakmak gerekiyor” ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş’a, AYM ve AİHM kararları başta olmak üzere Can Atalay ve Gezi tutuklularına yönelik yüksek mahkeme kararlarına uyulmadığını hatırlatan Özel’in, “Anayasa tartışmalarının siyasetin üzerine bir sis olarak çöküp de diğer meseleleri gölgelemesine izin vermeyeceğiz” dediği öğrenildi. Özel’in, CHP’nin yetkili kurulları ile süreci değerlendireceği, yol haritasını bu değerlendirmelerin ardından çizeceği belirtildi.

ERDOĞAN İÇİN ANAYASA YAPILMAZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanı Kurtulmuş’la yaptığı görüşmenin ardından partisinin Meclis Grup Toplantısı’nda partililerine seslendi. Özel, toplantıda Anayasa değişikliği gündemiyle ilgili özetle şunları söyledi:

“Anayasalar toplumsal mutabakat vesikasıdır. Anayasalar her doğan için yapılır, Erdoğan için Anayasa yapılmaz. Anayasalar toplumu kuşatırlar. Özelliği, hemen herkesin üzerine uymasıdır. Öyle kapsayıcı, öyle çoğulcu, öyle aşkın zamanlı metinlerdir. Durdukça değer kazanırlar. Böyle bir metni yapmak, yani topluma yeni bir elbise dikmek demektir. Giymeyeceğimiz bir elbiseyi alır mıyız? Anayasa demokrasinin elbisesi ise ve sen mevcut Anayasaya uymuyorsan, yenisini alsan ne olur, eskisinde kalsan ne olur.

Bugün, Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükte olan bir Anayasası var. Beğenmediğimiz maddeler de var. Ama herkes, beğendiği maddeye uyar, beğenmediğine uymazsa ortada Anayasa kalmaz. Biri mülkiyet hakkına çöker, hırsızlık yapar, gasp yapar, birisi miras hukukunu tanımaz, kadına miras bırakmaz, öbürü seyahat hakkına saygısızdır, kimseyi şehir dışına bırakmaz… Böyle olursa Devlet düzeni ortadan kalkar. Mevcut Anayasaya uymak herkesin görevidir. Bu ülkenin Cumhurbaşkanının görevi de Anayasaya sadakattir.”

DEM: CAN SİMİDİ OLMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da Anayasa değişikliği tartışmalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

DEM Parti’nin, Anayasa tartışmalarını toplumla birlikte yapmak üzere hazırlıklara başladığını ifade eden Hatimoğulları, “Anayasa tartışmalarının iktidara can simidi olmasına asla müsaade etmeyeceğiz" yorumunu yaptı. Hatimoğulları’nın açıklamasında özetle şu ifadeler yer aldı:

"Kürt sorununun demokratik zeminde çözümü başta olmak üzere Aleviler ve bu topraklarda yaşayan bütün farklı halklardan ve inançlardan her yurttaşımızın, bu ülkede eşit yurttaşlık hakkından faydalanabilmesini garanti altına almak, kendi rengiyle bu ülkede yaşam sürmesini sağlayabilmek için bizlerin bir demokratik anayasa yapmaya ihtiyacı vardır. Aynı zamanda kadınların, gençlerin, işçilerin, emekçilerin, yoksulların, engellilerin ve çocukların ezcümle her kesimi kapsayacak bir demokratik anayasa tartışmasına ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Biz bu çerçevede çalışmaların sürdüreceğiz. Biz bu çalışmalarımızın startını zaten verdik ve çalışmalarımıza başlamış durumdayız."

İYİ PARTİ: TEK ADAMLIĞA İZİN VERMEYİZ

İYİ Parti'nin yeni lideri Müsavat Dervişoğlu’nun yeni Anayasa ile ilgili parti olarak nasıl bir tavır alacaklarına yönelik açıklamasında da şunlar öne çıktı:

"Tek adamlığı kökleştirecek bir revizyon arayışına izin vermeyiz. Parlamenter sistem amacına matuf bir düzenleme ile gelinirse tartışılır, buluruz. Önümüze ne getireceklerini bilmiyoruz. Her partinin zaten bu konuya çalışmışlığı var. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diye tanımlanan ve tek adamlığa evrilen bir sistemle yönetilen Türkiye gerçeği var. Mevcut sistemin parlamenter demokrasi ile yer değiştirmesi özeleştirisi ile gelinirse meseleye başka bakarız. Tek adamlığı kökleştirecek bir revizyon arayışına izin vermeyiz. Bu şartlarda Sayın Erdoğan bir daha aday olamıyor. Bir daha yönetme iddiasını serdedebileceği bir Anayasal düzenlemeyi dayatabilir. O zaman ben Sayın Cumhurbaşkanı'nı demokratik bir yarışa davet ediyorum. Parlamenter demokratik sisteme geçmek amacına matuf düzenleme ile gelinirse tartışılır. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'na yeniden cumhurbaşkanı adayı olmayı getiren bir düzenlemeyi o metnin içine taşımak adımlarına sıcak bakamayız."