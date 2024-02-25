Özgür Özel: İliç felaketinin müsebbibini İstanbul'un felaketi yapmayın

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Balıkesir aday tanıtım toplantısında konuştu. Özel, "İliç felaketinin müsebbibini İstanbul'un felaketi yapmayın!" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhur İttifakı’nın İBB Adayı Murat Kurum’un Çevre ve Şehircilik Bakanı olduğu döneme atıfta bulunarak "İliç felaketinin müsebbibini İstanbul'un felaketi yapmayın" dedi.

Partisinin Balıkesir belediye başkanlarının aday tanıtım töreninde konuşan Özel, "Bundan sonra vatandaşlarımızdan talebimizdir. İliç felaketinin sorumlusunu İstanbul'un felaketi yapmayın” ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

“Bizim sloganımız işimiz gücümüz Türkiye, Balıkesir, Edremit, Ayvalık. Bütün ilçeler. Belediye başkanlarımız başka şeyle meşgul olmak yerine kentine motive olan kişiler. Ben burada aday olmuş herkesin işini gücünü bırakıp kentine yoğunlaştığını, kendi etrafını zenginleştirmeyi değil de kenti güzelleştirmeyi tercih eden namuslu arkadaşlarımızı, gelecek dönem partimizde olmayacak ama katkı sağlayacak çalışkan bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyor alkış istiyorum. Biz de birileri gibi yolsuzluklar, birtakım örgütlere bağlı olduğu için zorla istifa ettirmeler yok. Görev verdiğimiz arkadaşlara ne kadar kefilsek aday adayı olup adaylaştıramadıklarımıza hepimiz kefiliz. Ben CHP Genel Başkanı bu kefaleti açıkça ortaya koyuyorum. Bazı gazetelerde birkaç kişinin isyanına duyuyoruz. Görevdeyken iyi... Ben yerel seçimleri çok önemsiyorum hem çok öğretici seçimler hem de hepimizin tarihte unutulmaz anılar biriktiriyoruz. 10 büyükşehri kazanırken bunlardan biri İstanbul'du. Biliyorsunuz o başarımızı hazmedemediler YSK'ya gittiler seçimi iptal ettiler.”

“ORTADA BALIKESİRLİLERİN İRADESİNİN ÇALINMASI VAR”

"Geçen seçimde Ahmet Akın'ı aday yaptık. Ahmet Akın herkese yakın dedim alırsın bu seçimi. Alıyor muydu alıyordu. Bütün Balıkesir şahit ki, millet ittifakının adayı olarak bu kabusu bitiriyordu. Siyaset ayırmayan hizmet eden bir belediye başkanı olarak geliyordu. Dediler ki adayınızı geri çekin. Gözleri yaşlıydı ağlaya ağlaya çekildi. Öyle istediler İsmail Ok'a verildi. AK Parti onu milletvekili yaptı. Ortada Balıkesirlinin iradesinin çalınması var!

1 Nisan'da gelecek zammı, enflasyonu, pahalılığı mutlaka durdurabilirsiniz. Onu 31 Mart'ta durdurabilirsiniz. Her şeye rağmen Cumhur İttifakı'na AKP'ye oy verirseniz. Diyecekler ki ‘Ne yaparsak yapalım oy veriyorlar."