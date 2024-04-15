Özgür Özel'in Filistin ziyareti ertelendi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün yapılması planlanan Filistin ziyareti ertelendi. Gelişmeyi duyuran Özel, bölgede hava sahalarının uçuşa kapanmasını gerekçe göstererek, "Mümkün olan ilk fırsatta Filistin'e gideceğim" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin ziyaretinin ertelendiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Özgür Özel, "Bugün için Filistin'e gideceğimizi daha önce duyurmuştum. Ancak bölgede yaşanan son gelişmeler ve hava sahalarının uçuşa kapanması sebebi ile programımızı maalesef bugün gerçekleştiremiyoruz" dedi.

"Mümkün olan ilk fırsatta Filistin'e gideceğim" diyen Özel, "Filistin halkının yanındayız, ateşkes bir an önce sağlanmalı insani yardımların bölgeye sorunsuz ulaşımı temin edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Bugün için Filistin'e gideceğimizi daha önce duyurmuştum. Ancak bölgede yaşanan son gelişmeler ve hava sahalarının uçuşa kapanması sebebi ile programımızı maalesef bugün gerçekleştiremiyoruz.



Mümkün olan ilk fırsatta Filistin'e gideceğim.



Filistin halkının yanındayız, ateşkes… — Özgür Özel (@eczozgurozel) April 15, 2024

İRAN'IN İSRAİL'E SALDIRISI

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.