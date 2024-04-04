Özgür Özel İzmir'de: Hamza Dağ göndermesi, genel seçim mesajı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk kez İzmir'de yurttaşlarla bir araya geldi. "İzmir'de olmadığı gibi yapanlar, partilerinin rozetini gizleyenler İzmir'i kandıramamıştır" diyen Özel, seçmenin CHP'ye bir kredi verdiğini ve bunu doğru yönde kullanmaları gerektiğini belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, yurttaşların 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'ye bir mesaj verdiğini, bu mesajı doğru değerlendirmek durumunda olduklarını söyledi.

Özel, seçimlerin ardından İzmir'deki ilk halk buluşmasını Adnan Menderes Havalimanı'nda yaptı.

Konuşmasında AKP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'ı isim vermeden eleştiren Özgür Özel, "İzmir'de olmadığı gibi yapanlar, partilerinin rozetini gizleyenler İzmir'i kandıramamıştır" dedi.

İzmir'de 30 ilçeden 28'inin CHP tarafından kazanıldığını hatırlatan Özel, İzmirlilere teşekkür etti.

Özel, yerel seçimlerin ardından genel seçim sürecinin başladığının altını çizerek "Biz milletimizden bir kredi aldık. Bu bir yatırım kredisidir. Eğer Türkiye'nin geleceğine yatırım yaparsanız, size Türkiye'yi yönetmeniz için de daha büyük kredi vereceğim, demiştir" diye konuştu.

"DEĞİŞİM NEREDE DİYE SORANLAR İZMİR'E BAKSIN DEMİŞTİM"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmasının satırbaşları şu şekilde:

"Bugün CHP 14 büyükşehir belediyesini kazanmıştır, 15. için de büyük bir mücadele veriyoruz. Üçü büyükşehir belediye başkanı olmak üzere 35 belediye başkanımız bulunuyor. Bu konudaki en önemli katkı İzmir'deki 9 kadın adaydan 8'ini seçen İzmirlilere aittir. CHP en yakın rakibinden 11 il ileridedir.

Aliağa ve Menemen'de de gelecek seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi kazanacaktır. Birtakım kötü niyetlilerin aksine 30 ilçeden 28'ini bizlere armağan eden İzmirlilere teşekkür ediyorum. Değişim nerede diye soranlara İzmir'e baksınlar demiştim.

"MİLLETİMİZDEN KREDİ ALDIK"

Aday belirleme süreçlerinde kimsenin hakkını yemedik. Eksiğimiz vardır, kastımız yoktur. Biz İzmir'in sesini duyduk. İzmir, değişime, gençleşmeye, kadınların siyasete eşit katılımına onay verdi. Bundan sonra İzmir, yapılanların üstüne daha çok koyacak. İzmir bundan sonra dünyanın farklı kentleri ile yarışacak bir kent olacaktır.

Örgütü dizayn etmeye değil, İzmir'i dünya kenti yapmaya çalışan bu arkadaşlarıma yürekten inanıyorum. Ne belediyeler örgütü yönetecek kurumlardır. Ne de örgütler belediyeyi yönlendirecektir. Örgüt belediye dengesini doğru kuran, örgütüne hakkıyla sahip çıkan belediye başkanına sonuna kadar ben de sahip çıkacağım. Herhangi bir beş yıla sahip değiliz.

Biz milletimizden bir kredi aldık. Bu bir yatırım kredisidir. Eğer Türkiye'nin geleceğine yatırım yaparsanız, size Türkiye'yi yönetmeniz için de daha büyük kredi vereceğim, demiştir.

"ROZETİNİ GİZLEYENLER İZMİR'İ KANDIRAMAMIŞTIR"

İzmir'de olmadığı gibi yapanlar, partilerinin rozetini gizleyenler İzmir'i kandıramamıştır. Ama sakın bu seçimin bize kazandırdığı özgüvenle Cumhur İttifakı'ndan gençlere bu partiyi yabancı hissettirirsek yanlış yaparız. Burası baba evidir. Burada herkese yer vardır. Baba evinde kardeşin biri başını açar, bir kapar. Kimse karışmaz. Baba evi böyle bir yerdir. İzmir, hoşgörü ve özgürlüklerin kentidir. Bunu bütün Türkiye'ye göstereceğiz.

Birinin kalbini kırdıysak ben partinin genel başkanı olarak özür diliyorum.

Tüm siyasi partilere kapımızın sonuna kadar açık olduğunu, kime oy vermiş olursa olsun tüm yurttaşlara kapımızın açık olduğunu söylemek istiyorum.

İzmir'de bizimle olan, tüm muhafazakar demokratlara, tüm milliyetçi demokratlara, tüm Kürt demokratlara saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyorum."