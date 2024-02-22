Özgür Özel: Lütfü Savaş, CHP'nin gösterebileceği en iyi aday

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Lütfü Savaş'ın Hatay adaylığına ilişkin, "Bizim yaptırdığımız bütün anketlerde Lütfü Savaş, CHP'nin gösterebileceği en iyi aday. Ankette Lütfü Savaş, eski milletvekilleri Lütfü Savaş, milletvekillerimiz Lütfü Savaş ve örgüt istisnasız 'Bu seçimi Lütfü Bey'le alırız" dedi" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'deki 'Yeni Bir Sabah' programında İsmail Küçükkaya'nın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Özgür Özel, Lütfü Savaş'ın adaylaşma süreci ile ilgili soruya, "Ben Hatay'da süreci kötü yönettiğimizi düşünmüyorum. Hatay'da sadece siyaset yapmıyoruz. Hatay'ın bir travmasına anlayış gösteriyoruz. Hatay'ın duyguları var, siyaset bu duyguları yok etme işi de değil bu duyguları yoksayma işi de değil. Memleketim Manisa'da 1 anket yaptık, Hatay'da 5 anket yaptık. Her şeyi anketlere bağlamak da doğru değil ama Manisa'ya 1 heyet yolladık, İzmir'e 1 heyet yolladık, Hatay'a 3 farklı heyet yolladık. 4'üncüsünde hepsini Genel Merkez'de ağırladık" ifadelerini kullandı.

"SAVAŞ EN İYİ ADAY"

"Hatay Büyükşehir, Türkiye'de Hatay'ı aşan bir noktaya geldi" diyen Özel, şunları söyledi:

"Kendisi de depremzede olan Belediye Başkanımız, depremin ilk günlerinde yaşadığı travma, bir mikrofona bir söz söylemiş, büyüdü bazı laflar. Hatay'da yüzde 20-30 alabiliyorken, iki dönemdir kazanan, önemli bir mücadele veren bir Belediye Başkanı var. Bizim yaptırdığımız bütün anketlerde Lütfü Savaş, CHP'nin gösterebileceği en iyi aday."

"SON GÜN ANKET YAPTIK"

"Anket yapıyorsunuz Lütfü Savaş her partiden oy alıyor. Lütfü Savaş doğru aday gözüküyor" diyen Özel, "Ama başka bir tartışma var. En nihayetinde biz Lütfü Savaş'ı, 17 Ocak'ta adaylaştırdık. Üstünden geçen zamanda gördüğümüz tartışmalar oldu. Son gün 1 anket daha yapacağız dedik. Anket yaptık, Lütfü Bey'in anketlerini de aldık" ifadelerini kullandı.

Özel, şunları kaydetti: "Parti tarihinde olan ilk kez olan bir şeydir. Bütün ilçe belediye başkan adayları, ilçe başkanları, il başkanı, Hatay'la ilgili gece 02.30'da milletvekilimizin fikrini aldık. Ankette Lütfü Savaş, eski milletvekilleri Lütfü Savaş, milletvekillerimiz Lütfü Savaş ve örgüt istisnasız 'Bu seçimi Lütfü Bey'le alırız" dedi."

YEREL SEÇİMLERDE HEDEFİ

Yerel seçimler için hedefinin ne olduğu sorulan Özel, "Şu gerçeği görüyorum; neredeyse yüzde 20'lik kendiliğinden bir destekten mahrum olduğumuz görüyorum. Ancak oy oranında da bir artış bekliyorum, elimizdeki belediyelerin tamamını tutmak ve üstüne yenilerini tutmak istiyoruz. İlk akla gelen Bursa" ifadelerini kullandı.

BALIKESİR ÇAĞRISI

Özel, Balıkesir seçimi için, "Geçen seçimde Ahmet Akın adaydı ve kazanmaya gidiyordu. İYİ Parti Balıkesir'i istedi. Ağlaya ağlaya Ahmet Akın'ı çektik ve bir başkası konuldu. Bir başkası istedi ve onu koyduk. Hem seçimi kaybetti hem AK Parti'ye geçti" dedi.

Akşener'in kaybedilen Balıkesir için Ahmet Akın'a 'borcum var' dediğini aktaran Özel, şunları anlattı:

"Çok değer verdiğim, 'Ablam' dediğim sevgili Meral Akşener, siyaset ilişkisinin dışında yıllarca hep beraber çalıştık, bir gün şöyle bir söylemişti; Ahmet Akın saygılı bir şekilde duruyordu, bizi göstererek, 'Bunların hiçbirine bir borcum yok ama sana bir borcum var Ahmet, ben o borcu bir gün öderim' dedi. Ahmet kazandığı büyükşehiri ağlaya ağlaya bıraktı."

Beni geçmişte Balıkesir'e ve genç arkadaşıma bir borcum vardı. Ben gereğini yapıyorum der mi, benim tanıdığım Meral Hanım der. Ben böyle bir şeyi Ahmet ve Balıkesir için bekliyorum. Balıkesir ve Ahmet'le helalleşme zamanı, bence sayın Genel Başkan bunu yapar."

HÜSEYİN CAN GÜNER AÇIKLAMASI

Hüseyin Can Güner'in Çankaya adayı olarak gösterilmesine de değinen Özel, şunları kaydetti:

"Çankaya, CHP Genel Başkanı gözünü yumduğunda Anıtkabir’i emanet ediyor, TBMM’yi CHP Genel Merkezi’ni emanet ediyor. Genel başkanlarının tasarruf kullandıkları bir yer varsa Çankaya’dır. Ben Çankaya’da ne yanlış iş yaptım ne adam kayırdım, en güvendiğime emanet ettim. Bunu da tek başıma yapmadık, MYK’da tartıştırdım. Hüseyin Can Güner ismi geldi, 60 kişilik salondan alkış koptu. Hepsi alkışladı, sonrasında söz talebi olan var mı dedim herhangi bir söz talebi olmadı. Ben onaylandıktan sonra bir teşekkür konuşması yaptım."

ERKAN BAŞ'A GEBZE'DE DESTEK

Özgür Özel, Gebze'de Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) adayı Erkan Baş'ı destekleyeceklerini açıklayarak, "TİP'le şöyle bir çalışma yaptık. Onlar bizi kaybettirme riski olan yerlerde aday göstermiyorlar. CHP'nin kafa kafaya çalıştığı yerlerde aday göstermiyorlar. Bir işçi kenti olan Gebze'de, ilçe belediyesinde Erkan Baş genel başkan olarak iddia ortaya koydu, kendisini destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

İZMİR AÇIKLAMASI

"İzmir'de seçimi kaybetme riski var mı?" sorusuna yanıt veren Özel, "Hayır. İzmir, CHP’nin amiral gemisi olan bir yer. İzmir değişim istiyor. İzmir notu en kıt seçmen. Çünkü çok haklılar. Yıllardır partiyi sırtında taşıyor seçmen. İzmir bir değişim istiyordu, biz bunu gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

"BELEDİYE BAŞKANLARI MAL VARLIĞINI AÇIKLAYACAK"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın mal varlığını açıklamasına ilişkin bir soruya yanıt veren Özel, "Seçilen bütün belediye başkanlarımız, 1 Nisan günü sabahı belediyelerinin girişine mal varlıklarını asacak" ifadelerini kullandı.