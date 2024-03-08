Özgür Özel: Medeni Kanun'a ağır bir saldırının hemen evvelindeyiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin yaptığı açıklamada, "Nafakaya, miras hakkına ve Medeni Kanun'a ağır bir saldırının hemen evvelindeyiz" dedi. Hep birlikte mücadele çağrısı yapan Özel, "Türkiye'de yaşayan bütün kadınlar adına CHP olarak biz buradayız, varız ve hep birlikte mücadeleye hazırız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir'de Annelere ve Kadınlara Saygı ve Şükran Anıtı'nın açılışında açıklamalarda bulundu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü için mesaj veren Özgür Özel, "Bütün emekçi kadınların gününü kutluyorum. Kadın Kollarımızın çok önemli gayretleri var. Çağrı Merkezimiz var. Bugüne kadar 125 kamu kurumu niteliğinde eczacı kurumlarıyla, tabip odalarıyla, derneklerle yapılmış protokoller var. 4 binden fazla kadının hayatına dokunmuş, etkileşim halinde oldukları çok sayıda kadın var ve bu projemizin kadınlardan gördüğü destekten son derece memnunuz" ifadelerini kullandı.

"KADIN ADAY NOKTASINDA ÇOK İDDİALIYIZ"

Yerel seçimlerde CHP'nin gösterdiği kadın aday sayısına değinen Özel, "Yerel seçimler CHP'nin kadın aday gösterme konusunda kendi geçmiş performanslarını ikiye katladığı seçimdir. Ama seçilecek yerden kadın aday noktasında çok iddialıyız" dedi.

Özel, şöyle devam etti: "Bundan önce sadece Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız vardı. Tek büyükşehir belediye başkanımızdı kadın; şu anda Eskişehir, Aydın, Tekirdağ, Kahramanmaraş ve Sakarya olmak üzere 5 büyükşehirde kadın adaylarımız var. Bütün illerde, ilçe belediyelerinde çok iddialı kadın adaylarımız var. İzmir'imizde tamamı seçilecek yerde 9 kadın adayımız var. "

MÜCADELE ÇAĞRISI: BİZ BURADAYIZ

"Nafakaya, miras hakkına ve Medeni Kanun'a ağır bir saldırının hemen evvelindeyiz" diyen Özel, mücadele çağrısı yaptı. Özel, şunları söyledi:

"8 Mart vesilesiyle söylüyorum. AK Partili ve MHP'li kadınlara seslenmek gerekiyor. Bu iş siyaset üstü bir meseledir. Hep birlikte direnmenin ve mücadele etmenin gereği vardır. Ben burada CHP'nin yaptıklarını değil, bu konuda CHP'nin direnmek ve mücadele etmek isteyen hangi siyasi görüşten olursa olsun bütün kadınlarla siyaset üstü bir dayanışma için söz verdiğini ifade etmek istiyorum. Medeni Kanun'a karşı, kadının sosyal hayata katılmasına karşı, miras hakkına, nafaka hakkında karşı yapılacak saldırılarda hep birlikte Türkiye'de yaşayan bütün kadınlar adına CHP olarak biz buradayız, varız ve hep birlikte mücadeleye hazırız."