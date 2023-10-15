Özgür Özel: Mevcut yönetim seçim yenilgisi olmamış gibi davranmayı tercih etti

CHP Genel Başkan Aday Özgür Özel, yenilgilerde tek sorumlu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmadığını belirterek, "Ancak bu kabul, en üst düzeyde sorumlu olduğu gerçeğini örtmemelidir. Mevcut yönetim, seçim yenilgisinin ardından hiçbir şey olmamış gibi davranmayı, hatta bir seçim yenilgisi olmamış gibi davranmayı tercih etti" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan adayı ve Grup Başkanı Özgür Özel, Hürriyet gazetesi yazarlarının sorularını yanıtladı.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın "Hatalarda, eksiklerde, yenilgilerde tek sorumlu Kılıçdaroğlu mu? Sizin payınız yok mu bunlarda?" sorusuna yanıt veren Özel, "Milletvekili olarak Parlamento’ya girişim 2011’dir ancak bu CHP’de üstlendiğim ilk sorumluluk değil. Manisa’da 2009’da belediye başkan adayıydım. Bu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkan olmasından önceydi. Kendisinin göreve geldiği kurultayda delegeydim. CHP’yi yakından takip eden herkes ‘Bugüne kadar hep Sayın Kılıçdaroğlu’nun yanındaydın’ demeyecektir. Örneğin 2014 yılında yapılan kurultayda parti meclisine aday olduğumda, Sayın Genel Başkan beni anahtar listesine almamıştı. Delegelerin desteğiyle çok yüksek bir oyla listeyi delerek parti meclisine girmiştim. 2011 yılında milletvekili oldum. 2015 yılından itibaren grup başkanvekili sıfatıyla MYK ve parti meclisi toplantılarına katılıyorum" cevabını verdi.

"Partinin rahatsızlık yaratan politikalarının bir bölümüne kapalı toplantılarda itiraz ettim" diyen Özel, şunları söyledi: "Ancak kamuoyu önünde partimi tartışmaya açmadığım için belirlenen politikaların tamamında onayım ve dahlim olduğunun düşünülmesini istemem. Elbette hatalarda, eksiklerde, yenilgilerde tek sorumlu Sayın Kılıçdaroğlu değil. Ancak bu kabul, en üst düzeyde sorumlu olduğu gerçeğini örtmemelidir. Kendi payıma düşen kusurlar varsa ağız dolusu özür diledim. Ancak mevcut yönetim, seçim yenilgisinin ardından hiçbir şey olmamış gibi davranmayı, hatta bir seçim yenilgisi olmamış gibi davranmayı tercih etti."

"GREVE ÇIKMANIN YASAKLANMADIĞI KOŞULLARI YARATACAĞIZ"

Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Sefer Levent'in "Özgür Özel CHP Genel Başkanlığı’na seçilirse partisinin daha önceki vaatlerinden ayrı bir ekonomi politikası mı vaat edecek?" sorusuna Özel, şu cevabı verdi:

"Partimiz sosyal demokrat bir partidir ve elbette ekonomi politikalarına bakışı bu eksende olacaktır. Biz emeğin hakkını koruyan, refahın olabildiğince eşit dağılabildiği, mavi, beyaz, gri yakalının hakkını alabildiği, sendikalı olduğu için hiçbir işçinin işsiz kalmadığı, greve çıkmanın yasak olmadığı koşulları yaratacağız. Kur korumalı mevduatla bir avuç zenginin daha da zengin olmadığı bir düzeni kurmak için çalışacağız. Emekçilerin daha az çalışma hakkını, tatil hakkını savunacağız."

EN SEVDİĞİ OYUNCULAR

Hürriyet Magazin Müdürü Selim Akçin'in "Şu an ekranda olan en favori diziniz hangisi? En sevdiğiniz sinema ve dizi oyuncuları, şarkıcılar kimler?" sorusuna ise Özel, şu yanıtı verdi:

"Siyaset, dizi takip etmeyi çok olanaklı kılmıyor. Ancak dijital platformlardan fırsat buldukça izlediğim diziler vardı. 28 Mayıs’ın ardından hem içinde bulunduğumuz atmosfer daha sonra girdiğimiz yoğun uğraş, bunu da olanaklı kılmıyor maalesef. En sevdiğim sinema oyuncuları Şener Şen, Tarık Akan, Tolga Çevik ve Cem Yılmaz’dır. Gülse Birsel’in senaryolarını beğeniyorum, Demet Evgar, Doğu Demirkol ve Merve Dizdar’ı izlemekten keyif alıyorum. Hangi birini sayacağımı bilemediğim için en sevdiğim şarkıcının kim olduğuna ilişkin soruyu yanıtlamak için sık kullandığım bir dijital müzik platformunda en çok dinlediğim sanatçılara baktım. Cengiz Özkan, Muharrem Temiz, Erdal Erzincan, Sevcan Orhan, Kardeş Türküler, Ahmet Kaya, Onur Akın, Zülfü Livaneli, Manuş Baba ve Serenad Bağcan."