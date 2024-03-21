Özgür Özel: Ordu'nun yüzde 74’ü maden arama sahası olarak tescil edilmiş durumda

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ordu’da iftar programına katıldı. Burada konuşan Özel, "Ordu büyük bir haksızlıkla, tehlikeyle, saldırıyla karşı karşıya. TEMA Vakfı’nın raporuna göre, Ordu ilinin toplamının yüzde 74’ü maden arama sahası olarak tescil edilmiş durumda. Tarım alanlarının yüzde 76’sı, orman alanlarının yüzde 70’i, meraların yüzde 64’ünün maden aramasına tahsis edildiği durum, bugün Ordu için en büyük tehlike" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Partisine aday adaylığı başvurusu yapıp adaylaşmayınca bir başka partiden aday olup alternatifmiş gibi kendisini ifade edenler, Hiçbir milliyetçinin, Cumhuriyetçinin, Atatürkçünün ve CHP’linin bir oyunu dahi almayacaklardır” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ordu’da iftar programına katıldı. Burada konuşan Özel'in açıklamalarının satır başları şöyle:

"SANA’NIN İKİ RAKİBİNİN YEREL İKTİDAR İÇİNDE OLDUKLARININ TAKDİRİNİ SİZLERE ARZ EDERİZ”



“Zekai Sana’yı size anlatacak olan ben değilim. Kendisi, fevkalade avukatlık mesleğine bağlı, Gazi Üniversitesi'nde hukuk eğitiminden ayrı, yönetim bilimleri lisans eğitimi tahsis etmiş iyi bir yönetici, Sümerbank Genel Müdürlüğünde uzun yıllar başarıyla yöneticilik yapan ve Ordu için hayalleri, hedefleri olan geçmişi temiz, pırıl pırıl, enerjisiyle, iyi niyetiyle hep birlikte bizim de bütün örgüt olarak kendisinden beklentimizin çok yüksek olduğu bir aday profilimiz.

"17 SENE ÖNCE, ORDU’NUN KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİRİ BUNDAN FAZLAYDI”

Ölüm saçan madenlere ruhsatı veren birisi, uzatan birisi, genişleten birisi olduktan sonra Ordu maalesef hem de ikisi de iktidar partisindeyken, belediye başkanlığı yapmışken, Ordu kişi başına milli gelirde tam 15 yıl geriye gitmişken, belki yaşadığınız kentin bu sorunu bizim kadar dikkatinizi çekmemiş de olabilir ancak Ordu’nun bu seneki milli geliri kişi başına 5 bin 78 dolar. Bu para 2007 yılında, 5 bin 200 dolardı. Yani tam 17 sene önce, Ordu’nun kişi başına düşen milli geliri bundan fazlaydı. Ordu, bu sene ‘Türkiye’nin milli geliri 11 bin dolardan 13 bin dolara çıktı’ hesaplamaları yapılırken hala geriye gitmekteyse, Türkiye’de kişi başı milli gelirde 81 il içinde 68’inci sıraya gerilemiş durumdaysa oturup hep beraber düşünmek gerekir.

"ORDU, BAL ÜRETİMİNDE 17 BİN TONLA TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLMASINA RAĞMEN SEKTÖR ZORDA”

Ordu deyince akla Türkiye’nin en çok bal üreten ili olması, 17 bin tonla Türkiye birincisi olması, üretilen balın yüzde 15’inin Ordu’da üretiliyor olmasına rağmen arıcıların başta şeker olmak üzere tüm maliyet artışlarından etkilendiklerinin, sahte bal üretimiyle mağdur edildiklerini ve bu kadar temiz, hem şehir hem ülke ekonomisine katkı sağlayan sektörün zorda olduğuyla ilgili bilincimizi ifade etmek istiyorum.

"ORDU’NUN YÜZDE 74’Ü MADEN ARAMA SAHASI OLARAK TESCİL EDİLMİŞ DURUMDA”

Ordu büyük bir haksızlıkla, tehlikeyle, saldırıyla karşı karşıya. TEMA Vakfı’nın raporuna göre, Ordu ilinin toplamının yüzde 74’ü maden arama sahası olarak tescil edilmiş durumda. Tarım alanlarının yüzde 76’sı, orman alanlarının yüzde 70’i, meraların yüzde 64’ünün maden aramasına tahsis edildiği durum, bugün Ordu için en büyük tehlike. Benim mesafe olarak uzaktan ama ilgi olarak çok yakından takip ettiğim Fatsa’daki siyanürlü altın işletmesinin, milletvekillerimizin, örgütümüzün ve meslek örgütlerinin tepkileriyle durdurulmuş olmasını son derece önemsiyorum. Ancak İliç’te yaşananları göz önüne almak gerekir. Ordu’nun verimli topraklarında bu kadar tahsis son derece tehlikelidir. Hemen ileride, uçaktan geçerken görüp inanamadığım, sorduğum ve Fatsa-Ordu arasında İliç’tekinden tam altı kat büyük, açık liç usulüyle işletilmeye kalkılan o madenin ne büyük bir tehdit olduğuna dikkati çekmek isterim. Ayrıca açık liç, üzerine siyanür damlatılarak aşağıdan altının alındığı ve altının yabancı şirkete, siyanürün arseniğe dönüşerek sizin içme sularınıza karıştığı bu yönteme kim olursa olsun, bütün Orduluların isyan etmesi gerekiyor.

"KENDİSİNİ ALTERNATİFMİŞ GİBİ İFADE EDENLER, HİÇBİR ATATÜRKÇÜNÜN OYUNU ALAMAYACAK”

Bugün, bir aynanın iki yanında duran iki simetrik adayla karşı karşıyayız. Ordu’yu yüzde 74 oranında maden aramasına açan, kararnameyi imzalayan kalem, 10 yıl önce bir adayı atadı, beş yıl önce diğerini atadı. Aralarında bir fark yoktur. Herhangi birisi, partisinin adayı olsaydı, bugün Cumhur İttifakı’nın oylarıyla o talana, doğa katliamına onay vermek üzere göreve talipti. Partisine aday adaylığı başvurusu yapıp adaylaşmayınca gelip bir başka partiden aday olup sonra alternatifmiş gibi kendisini ifade edenler, hiçbir iktidar projesinin alternatifi olamayacakları gibi hiçbir milliyetçinin, Cumhuriyetçinin, Atatürkçünün ve CHP’linin bir oyunu dahi almayacaklardır.

"DÖRT DOLARI TABAN KABUL EDECEK BİR MÜCADELEYİ SÜRDÜRME AZMİNDEYİZ”

Ordu, fındığın başkentidir. Fındık konusunda uzun süredir verdiğimiz mücadeleyle fındığın dört doların üzerinde tutulmasını milletvekillerimizin, örgütümüzün, sizlerin emekleri sağlamıştır. Ancak bir dünya devi fındık alıcısının rekabet kurumunda yürüyen soruşturmasının tam bu süreçte kapatılmış olması, fındık fiyatlarıyla ilgili aşağı doğru bir baskı sürecini başlatabilmesi endişesini yaratmaktadır. Biz CHP olarak dört doları taban kabul edecek bir mücadeleyi Ordu ile birlikte sürdürme azmindeyiz."