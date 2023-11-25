Özgür Özel, Saraybosna'daki tarihi ve turistlik yerleri ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’daki programları sırasında tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti. Özel, karşılaştığı Türk vatandaşlarıyla fotoğraf çektirdi, sohbet etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraybosna’da; Bosna Hersek Devlet Günü çerçevesinde Savaşlarda Ölenler Anıtı'nda düzenlenen törene katıldı.

Törenin ardından Saraybosna Kanton Başkanı Novi Grad Kanton Başkanı Elvedin Okeric ve Novi Grad Belediye Başkanı Semir Efendic ile sohbet etti.

Özel, törenin ardından Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’daki programları sırasında tarihi ve turistik yerleri de ziyaret etti. Özel, karşılaştığı Türk vatandaşlarıyla fotoğraf çektirdi, sohbet etti.