Özgür Özel: "Şehit cenazesinde protesto edilmemi isteyenler baltayı taşa vurdu"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da açıklamalarda bulundu. Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada hayatını kaybeden asker Enis Budak’ın ailesini ziyaret eden Özel, cenazede yaşanan provokasyonu hatırlatarak "Şehit cenazesinde protesto edilmemi isteyenler baltayı taşa vurdu" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa’da, Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada hayatını kaybeden asker Enis Budak’ın ailesine taziye ziyaretinde bulunduktan sonra, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Enis Budak’ın cenazesinde yaşanan provokasyonu hatırlatan Özgür Özel, şunları söyledi:

"Bu mahalle, bu aile acısını yaşarken, şehir dışından özellikle ilçelerden ve komşu illerden getirilen bir siyasi partiye ait bir grup provokatörün yaptıklarından ne Atatürk Mahallesi mesuldür, ne Manisamız mesuldür, ne de gerçek vatanseverler, gerçek milliyetçiler mesuldür. Orada yapılan iş, bir siyasi maksat taşıyan, bizleri itibarsızlaştırmaya çalışan, özellikle şehidin Manisa’da olmasından dolayı itibarsızlaştırarak, ‘Ana muhalefet lideri, kendi memleketinde şehit cenazesinde protesto edildi’ diye bir haber yapmak isteyenlerin maksatlı çabalarıdır. Ama baltayı taşa vurdular. Ben 2024 yılının bir milat olmasını, acıda ve kederde birleşebilen, sevinçte ortaklaşabilen bir ülke haline dönüşmek için ilk adımı kim atması gerekiyorsa atsın. Biz ilk adımı atıyoruz."

“ORADA YAŞANANLARIN SEBEBİ TAYYİP ERDOĞAN”

Özel, bir mensubunun Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak iptal edilen Süper Kupa maçıyla ilgili sorduğu soruya şöyle yanıt verdi:

"Böyle bir durumu Türkiye’ye yaşatanlar samimi bir özür dileyip özeleştiri yapacaklarına, yine dönüyorlar muhalefeti suçluyorlar. Muhalefet ne yapsın. 4 ay önce bu maç orada oynanmaz dedim. 3 ay önce bu maçın yerini değiştirin dedim. 2 ay önce bu maçın doğru yeri İzmir Atatürk Stadı’dır dedim. Atatürk’ün adını anmayan, kabrine gitmeyen, İstiklal Marşımıza dahi tahammül edemeyen, Atatürk’ün askerini, ‘Merhaba asker’ diye kendi dilinde selamlamak yerine, Arapça selamlayan bir adamın ayağına Atatürk’ün iki takımının maçını götürürsen bu olur. Halen daha bizi suçluyor. Suçluluk psikolojisindedir. Orada yaşananların sebebi sensin, sen Tayyip Erdoğan.”