Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal için Madrid'e gidiyor: Konuşma yapacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'na katılmak için Madrid'e gidecek. Özel, toplantının birinci oturumunda konuşma yapacak.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, cumartesi günü düzenlenecek Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'na katılmak üzere yarın İspanya’nın başkenti Madrid’e hareket edecek.

Özel, yarın Türkiye’nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci’yi ziyaret edecek ve akşam saatlerinde Sosyalist Enternasyonal Yürütme Kurulu’nun çalışma yemeğine katılacak.

Özel, cumartesi günü ise Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sanchez’in açılış konuşmasını yapacağı Konsey’in “Herkes için Sürdürülebilir Kalkınmanın Sağlanması için Küresel Yönetişimde Reform Yapılması” başlıklı 1’inci Oturumunda bir konuşma yapacak.

Özel’e Madrid ziyaretinde Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ve eski İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz eşlik edecek.