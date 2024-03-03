Özgür Özel Tekirdağ'da: Erdoğan'a Çorlu Tren Katliamı tepkisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Candan Yüceer'in Proje Tanıtım Toplantısı'nda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Çorlu Tren Katliamı davası üzerinden tepki gösterdi. Katliamın gerçekleştiği tarihte TCDD Genel Müdürü olan İsa Apaydın’ın yöneticisi olduğu şirkete Hatay’ın altyapısı işi verilmesini hatırlatan Özel, "Erdoğan 'Siz mağdurdan yanasınız ama biz katilin tarafındayız' dedi. Sen kimin arkasında durursan dur, biz mağdurun yanında durmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, iki gün önce görülen Çorlu Tren Katliamı davası için Tekirdağ'a geldiğini hatırlatarak AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı, Çorlu Tren Katliamı'nın gerçekleştiği tarihte TCDD Genel Müdürü olan İsa Apaydın’ın yöneticisi olduğu şirkete Hatay’ın altyapısı işi verilmesini anımsatarak "Erdoğan 'Siz mağdurdan yanasınız ama biz katilin tarafındayız' dedi. Sen kimin arkasında durursan dur, biz mağdurun yanında durmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı

Özel, partisinin Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Candan Yüceer'in Proje Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Özel, ayrıca "İzmirlilere 'aman rozet kullanmayın, benim resmimi bile asmayın belki o zaman şansınız olur diyen riyakar da Recep Tayyip Erdoğan'dan başkası değildir" şeklinde konuştu.

Özgür Özel ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi Eşgüdüm Eğitim ve Denetim Birimi kuracaklarını ve birimin Onursal Başkanı'nın Yılmaz Büyükerşen olacağını açıkladı.

Özel'den önce konuşma yapan ve projelerini tanıtan Candan Yüceer, "Tekirdağ'ı afetlere, krizlere karşı hazırlamak bizim birincil görevimiz olacak" dedi.

Yüceer, Büyükşehir Belediyesi olarak 7 bin konut yapacaklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasında şunları söyledi:

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Candan Yüceer'in Proje Tanıtım Toplantısındayız https://t.co/rRILTkbbaR — Özgür Özel (@eczozgurozel) March 3, 2024

"BİZ MAĞDURUN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Tekirdağ hepimizin göz bebeğimi illerimizden biri. İki gün önce çok acı bir olaydan dolayı Çorlu'ya gelmiştik. Çorlu'da kalabalıktık. Orada aileler yürüyüşe geçerken beni de yanlarına davet ettiler. O gün buraya adalet yerini bulsun diye geldik. Kimse adaleti katletmesin diye, 25 canın hesabını sormaya geldik. O sabah bir hakimin rapor almasıyla 25 Nisan'a, yani yerel seçimlerden sonraya bıraktılar. Biz o adalet arayışının arkasında durmaya devam edeceğiz. Bu arada iki gelişme oldu. Biz mağdurdan yanayız. Birileri de tarafını belli edecek iki iş yaptılar. Recep Tayyip Erdoğan 'Siz mağdurdan yanasınız ama biz katilin tarafındayız' dedi. Sen kimin arkasında durursan dur, biz mağdurun yanında durmaya devam edeceğiz.

CHP'nin yönettiği büyükşehirlerde sadece bir büyükşehir belediye başkanımız vardı. Bu dönem büyükşehirlerde beş kadın adayımız var. Kadın adaylara şehirlerimiz sahip çıkıyor. Beşte beş yapmak istiyoruz. Yetmez, gün gelecek Cumhuriyet Halk Partisi'nde belediye başkanlarının yarısı kadın, yarısı erkek olacak. MYK'mızın yarısı kadın yarısı erkek.

"EŞGÜDÜM VE DENETİM BİRİMİ KURUYORUZ"

Tayyip Erdoğan, 'ben iktidarım bana oy vermeyene hizmet vermedim' diyor.

Kadir Başkan ile ilgili 'her ilçeye okul yapıyor' diye şikayet geliyordu. Tekirdağ'daki okulların büyük bir bölümü depreme dayanıksızdı. Kadir Başkanı'nın yaptırdığı okullar olmasaymış halimiz perişanmış. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Yaptığı işler saymakla bitmez. Kadir Başkan 1 Nisan günü ne yapacak? Emekli mi olacak? Hayır böyle bir şey yok. CHP belediyeleri çalışıyor. İnsan kaynaklarında yardımlaşılması.

Cumhuriyet Halk Partisi Eşgüdüm Eğitim ve Denetim Birimi kuruyoruz. Birimin başında genel koordinatörü, Onursal Başkanı Yılmaz Büyükerşen olacak.

Türkiye gib nüfusu artan, beslenme konusunda üst düzey talebin ortaya çıktığı ülkede tarım küçülmesini asla ve asla içimize sindiremiyoruz. Bir yandan Mehmet Şimşek, kişi başı milli gelirin arttığını söylüyor. Bu ülkenin emeklisi ve çalışanının bir yıllık 210 bin lirası kayıpsa, bu paranın nerede olduğunu sormak durumundayız.

"ESAS YÜZÜNÜ GİZLEYECEK OLAN ERDOĞAN'DIR"

Seçim geçti. Yoksul insanlara beka sorunu diyerek oylarını aldılar. Sonra da emekliyi 10 bin lira aylığa mahkum ettiler. İnsanlar yüzünü kapatarak çöpten sebze topluyor. Onlar o haldeyse yüzünü gizleyecek olan onlar değil, hepimiziz ama esas yüzünü gizleyecek olan Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Bu ülkeye işgal donanmaları geldi. Düşman donanmasına kırmızı halı seriyorlardı. Beka sorunu varken bizimkiler Bandırma vapuruyla Samsun'a savaşa, onunkiler İngiliz zırhlısıyla hareket ediyordu.

3 MART MESAJI

Bugün 3 Mart, devrim kanunlarının ortaya çıktığı gün. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu. Bugün laiklik ilkesinin temellerinin atıldığı gündür. Tayyip Erdoğan 'Özgür Özel partisini topladı' demiş. Ben demişim ki 'Seçime kadar gizlenin, riyakarlık yapın, Ak Partililerden oy toplayın.' Ben bir şey söyleyeceksem Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan yürüyün derim. Ama Tayyip bey ne yapıyor. İzmir'de Tayyip Bey'in adayı billboardda Ak Parti'nin ampulü yok. Kişi kendinden bilir işi. İzmirlilere 'aman rozet kullanmayın, benim resmimi bile asmayın belki o zaman şansınız olur diyen riyakar da Recep Tayyip Erdoğan'dan başkası değildir."