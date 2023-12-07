Özgür Özel, TÜSİAD Başkanı ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ile görüştü.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ile CHP Genel Merkezi'nde görüştü.

Özgür Özel'e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcıları Gamze Taşcıer ile Yalçın Karatepe'nin eşlik ettiği görüşmede TÜSİAD Ankara Temsilcisi Barış Urhan da yer aldı.

Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.

Özel, bugün CHP Genel Merkezi'nde sendikalı oldukları için Agrobay Seracılık tarafından tazminatsız olarak işten atılan Tarım-Sen üyesi işçiler ile de görüştü.