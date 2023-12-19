Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun devir teslim diyaloğunda ‘akçeli işler’ vurgusu

İsmail Küçükkaya, CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel arasında devir teslim sırasında konuşulanları yazdı.

Gazeteci İsmail Küçükka’ya eski ve yeni CHP genel başkanları arasında geçen diyaloğu bugünkü yazısında anlattı. Kılıçdaroğlu’nun Özel hakkında ‘Akçeli işlere girmez’ dediğini anlatan Küçükkaya, Özel’in de Kılıçdaroğlu’nu dikkatle dinleyip notlar aldığını aktardı.

Küçükkaya’nın yazısı şöyle:

"Özgür Özel’le biri devir teslimden önce olmak üzere iki kez görüşmüş. Uzun/açık sohbet gerçekleştirmişler. 'Eski/yeni genel başkanlar olarak sana bunları şimdi söylemeliyim' diyerek duygu, düşünce ve uyarılarını iletmiş. 'Sen artık genel başkansın. Bunları bilmeye hakkın var' cümleleriyle özel anekdotlar anlatmış.

Partisi için kaygıları var. Partinin DNA’sının ve tarihi kimliğinin değişmesinden ve diğer partilere benzemesinden endişe ediyor.

'Özgür bey ne yaptı?' diye sordum. Dikkatle dinlemiş, notlar almış. Uzun sohbetimizin bir yerinde Özgür Özel’in dürüst bir kişi olduğunu söyledi. ‘Akçeli işlere girmez’ dedi.

Politik gelişmelere dair bir iki somut soru yönelttim. Mesela aday tartışmalarıyla ilgili…

'Ben artık bunları Özgür Bey'le konuşmam. Bana sorsa bile olmaz. Genel Başkan O' diyerek çok doğru ve etik bir çerçeve çizdiğini gösterdi, Özel’le ilişkisinde 2. görüşmelerinde Özgür bey ‘nasıl görüyorsunuz’ diye sorunca 2 konuda eleştirisini ifade etmiş. Bana yine 'off the record' anlattı.

Kemal bey, Özgür Özel’e ilk genel başkan olduğu dönemde Önder Sav’la yaşadığı tarihi bir diyalogu aktarmış. ‘Bak bunu ilk kez birisiyle konuşuyorum’ notunu ekleyerek. Gerçekten de çok çarpıcı bir olay. Maalesef tüm bu anlattıklarımın hiç birinin detayını veremem."