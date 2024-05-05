Özgür Özel’den ABB’ye ziyaret

Mustafa BİLDİRCİN

CHP Lideri Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş bir araya geldi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e Ankara’nın beş beyazı olan Ankara tavşanı, Ankara balı, Ankara keçisi, Ankara kedisi ve Ankara güvercinini simgeleyen bir plaket verdi.

Özgür Özel ise ABB Başkanı Mansur Yavaş’a seçimlerdeki başarısı adına Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne yaptığı bağışın sertifikasını iletti. Edinilen bilgiye göre görüşmede, ABB’nin Mansur Yavaş idaresinde geçilen 2019-2024 dönemindeki icraatları da konuşuldu. CHP Lideri Özel, sosyal sorumluluk projeleri başta olmak üzere Ankara’nın rekor oyla yeniden kazanılmasını sağlayan projeler için Yavaş’a teşekkür etti.

‘TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ’

Özel’in Erdoğan’la yaptığı görüşme de Özel-Yavaş görüşmesinde gündeme geldi. Özel, belediyelerin sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilettiğini ve sorunlarının çözümüne yönelik adım atılıp atılmayacağının takipçisi olacağını söyledi. ABB Başkanı Yavaş ise sorunların çözümü için bakanlıklar nezdinde girişimleri olduğunu, sorunlar çözülmezse Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan randevu isteyeceklerini anlattı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ziyaretin ardından kameraların karşısına geçti. Ziyaretinin amacını, “Mansur Yavaş’ı tebrik etmek ve yeni dönem için hayırlı olsun dileklerini iletmek” şeklinde açıklayan Özel, özetle şunları söyledi:

‘TASARRUFUN BAŞKENTİ’

“Burası ABB, burası Türkiye’nin başkenti, bu belediye tasarrufun başkenti. Önümüzdeki günlerde bütün belediyelere göndereceğimiz bir tasarruf genelgesi titizlikle hazırlanıyor. Tasarruf nedir, israf nedir diye tartışan, israf nedir diye bakacaklarsa yedi kere tasarruf genelgesi çıkarıp, uymayıp sekizincisini hazırlayanlara baksınlar. Tasarruf nedir diye bakacaklarsa başta ABB olmak üzere tüm büyükşehir belediyelerimize, yönettiğimiz belediyelere baksınlar. Biz tasarrufu ön plana alan, israfı bitiren, hizmeti getiren belediyecilik anlayışına sahibiz. 31 Mart’ta bu anlayış ödüllendirildi. Bu anlayış 31 Mart’ta Ankara’da 10 kişiden 6’sının oyunu aldı arkadaşlar. Dile kolay, yüzde 60 oy aldı. Sayın Yavaş, halkın içinde, halkın kendisinden bir belediye başkanının neler yapabileceğini gösterdi.”

GEZİ DAVASI

Özel, gazetecilerin sorularına ise şu yanıtları verdi:

“Gezi tutuklularına yönelik yeniden yargılama, iş insanlarından tutun, Türkiye’nin ekonomisi iyiye gitsin isteyen herkesin beklentisidir. Sayın Erdoğan’a özellikle Tayfun Kahraman’ın Bülent Arınç ve kendisiyle yaptığı konuşmayı satır satır hatırlattım. Belgeleri kendisine bıraktım. Sayın Erdoğan’a şunu sordum. Dedim ki Bülent Arınç ile görüştüğünüzde yurtdışındaydınız. Cumhurbaşkanı dönmesin, bakanlar istifa etsin, yönetimi bize bırakın dedilerse hiçbirini içeriden çıkarmayın. Bu darbe girişimdir. Ama ne demişlerdi? Ağaçları kesmeyin, buraya kışla yapmayın, Atatürk Kültür Merkezi’ni yıkmayın. Bir de gaz fişeğini silah gibi kullanmayın. Bu talepler son derece masum talepler. AİHM kararına rağmen inatlaşılmamalı. Anayasa Mahkemesi kararına rağmen bir milletvekili hapiste tutulmamalı.

KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMESİ

Ahlatlıbel’de Sayın Genel Başkanımız ile hem çok faydalı, hem bugüne kadar en rahat ve en keyifli yemeğimizi yedik birlikte. İki taraf da kazanan tarafta sonuçta. CHP kazanınca mevcut genel başkanı da bir önceki genel başkanı da keyifleniyor. Çok keyifli bir sohbet oldu. Tabi ki hem Sayın Meclis Başkanı hem de Sayın Cumhurbaşkanıyla yaptığımız görüşmeyle ilgili kendisine bilgi verdim. Detayları, önemli bir kısmını paylaştım. Kendisinin görüşlerini aldım. O X meselesiyle ilgili ben onu hiç üstüme almamıştım. Almamakla da doğru yapmışım. Sayın Genel Başkanı telefonla aradığımda görüşmeyle ilgili zaten bana önerilerde bulundu. Sorun alanımız yok Sayın Genel Başkanla, bundan sonra parti ile ilgili, partinin geleceğiyle ilgili, partinin iktidara gelmesiyle ilgili umutlarımız var.”