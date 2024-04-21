Özgür Özel’den belediye başkanlarına: Genel siyasetten uzak durun

31 Mart’ta sandıktan birinci çıkan CHP belediye başkanları ile kapalı bir toplantı gerçekleştiren CHP Lideri Özgür Özel, “Popülizmden ve genel siyasetten uzak durun” dedi. Başkanlar Genel Merkez’den, “İktidarın baskısının” kırılması için hukuki destek talep etti.

Mustafa BİLDİRCİN

CHP Lideri Özgür Özel'in, İktidar Yolunda CHP Belediyeciliği Çalıştayı kapsamında belediye başkanları ile yaptığı kapalı toplantıda konuşulanlar belli oldu.

Edinilen bilgiye göre Özel, başarılı belediye hizmetlerinin tüm belediyelerde ortaklaştırılmasının önemine işaret etti.

Çalışmaların ortaklaştırılması amacıyla Genel Merkez koordinasyonunda çalışma yapılacağını kaydeden Özel, gençler için özel projelerin, yeni destekleyici adımların belediyeler tarafından atılmasını önemsediğini anlattı.

CHP Genel Merkezi’nin en çok üzerinde durduğu ve tüm belediyelere yaygınlaştırılmasını istediği projenin, “Genç Kart” uygulaması olduğu bildirildi. Öte yandan belediyelere, emeklilerin geçim sorununu azaltacak hizmetlerin üretilmesi talimatı verildi.

BAŞKANLARA PERFORMANSI DEĞERLENDİRMESİ

Toplantıda Özel, belediye başkanlarının israftan, lüksten, şatafattan uzak durması gerektiğini kaydetti. 31 Mart seçimlerinde kibrin değil, tevazunun kazandığının altını çizen Özel, Genel Merkez’in belediyelere her türlü desteği vereceğinin altını çizdi. Genel Merkez koordinesinde kurulacak etkin denetim mekanizmalarının, başkanların performansının ölçülüp değerlendirileceğini de kaydedildi.

“DÖNEM ŞOV YAPMA DÖNEMİ DEĞİL”

CHP Lideri Özel’in başkanlara şunları söylediği öğrenildi:

“Dönem, ayağa garanti pas dönemi. Tribünlere şov yapma dönemi değil. Sorunları dağ gibi olan vatandaş bizlerden en öncelikli sıkıntılarının çözülmesini bekliyor. Vatandaşa, ‘Bu başkanlar bu işi biliyor. Oy verdim pişman değilim. Allah onlardan razı olsun’ dedirtmemiz lazım. Millet bunu dediği zaman başarı kendiliğinden gelecektir. Bu seçimde Tayyip Erdoğan elindeki kamu gücüyle devletle milleti yarıştırdı.

Biz her kesimden oy aldık, hizmet edeceğiz. Bu seçimde eski ile yeni yarıştı. Onlar eskide inat etti biz yeni şeyler söyledik. Biz yeni kalmaya halkın içinde kalmaya devam edeceğiz. Sırtımızda büyük bir sorumluluk var. Önümüzde tarihin akışını değiştirme fırsatı var. Atatürk’ün partisini Cumhuriyetin ikinci yüzyılında iktidar yapma fırsatı var.”

“POPÜLİZMDEN UZAK DURUN”

Özgür Özel’in öte yandan, yeni seçilen belediye başkanlarına, “Popülizmden uzak durun, genel siyasete karışmayın” talimatı verdiği de belirtildi. Çalıştayın son günü belediye başkanlarına Genel Merkez’den talepleri de soruldu. CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre başkanlar en çok, iktidarın belediyeler üzerinde baskısının azaltılması için hukuki destek istedi.