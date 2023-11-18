Özgür Özel’den çağrı: İyi insanlar meydanlara, yürüyüşlere, açıklamalara gelin

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hrant Dink anmasında yaptığı konuşmada yurttaşlara eylemlere katılma çağrısında bulunarak, “Cesur olacağız. Bundan sonra bu ülkede kötülük kazanmasın isteyen herkese çağrımdır. İyi insanlar, çağrıldığınızda koşun gelin; sokaklara gelin, meydanlara gelin, yürüyüşlere gelin, açıklamalara gelin… Gelin ki kötülük kaybolsun gitsin” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki partililer, bugün İstanbul Osmanbey’de Agos Gazetesi’nin eski binasındaki Hrant Dink Vakfı’nı ziyaret etti. Vakfın yöneticileri ile bir araya gelen Özel, çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

19 Ocak 2007 günü Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün yazarı Hrant Dink’i öldüren Ogün Samast’ın tahliye edilmesine dair Özel, “Önümüzdeki günlerde 17 yıl olacak. 17 yıl önce tam burada bir güvercini vurdular. Geçtiğimiz hafta da birileri, bir güvercin katilini serbest bıraktı. Güvercini vurduranlar zaten hiç yargılanmadılar. O talimatı verenler, özellikle çocuk yaşta katil seçenler, daha sonra onun sırtını sıvazlayanlar, geçtiğimiz günlerde hepimize şunu söylediler: ‘Biz gerektiğinde katilimize de sahip çıkmayı biliriz. Ayağınızı denk alın’ dediler. Bu en başta Dink ailesine, Ermeni cemaatine yapılmış çok büyük bir saygısızlık, çok büyük bir meydan okumadır. İncindiler, üzüldüler ve bir kez daha kahroldular” dedi.

“NEREDE EZİLEN VARSA DAYANIŞMAYA DAVET EDİYORUZ”

Özel, şöyle devam etti:

“Hepimiz kahrolduk ve hepimize şunu hissettiriyorlar: ‘Bu ülkenin derin, karanlık güçleri; iş başındadır. Hiç vicdanları yoktur. Bundan sonra da acımaları yoktur. ‘”Ayağınızı denk alın’ diyorlar. Bu organize kötülüğe karşı, bu kötülerin koalisyonuna karşı bütün iyileri; iyilikle direnmeye, birbirlerine sahip çıkmaya, omuz vermeye, nerede bir adaletsizlik, nerede bir haksızlık, nerede bir ezilen varsa hep beraber dayanışmaya davet ediyoruz. Kötülüğü ancak iyiliğin haklılığı yenebilir. Biz, iyi insanların, Dink Ailesinin, Hrant Dink’in arkadaşlarının, Ermeni cemaatinin, Cumartesi Annelerinin, 8 Mart’larda İstiklal’e çıkarılmayan kadınların, 1 Mayıs’larda Taksim’e çıkarılmayan işçilerin; alın teri, emeği sömürülenlerin, ezilenlerin, işkenceden geçirilenlerin, öldürülen kadınların… Hepsinin birden yanında ve arkasında cesaretle durmak durumundayız.”

“GELİN Kİ KÖTÜLÜK KAYBOLSUN GİTSİN”

Konuşmasında sık sık cesaret vurgusu yapan CHP lideri Özel, halka eylemlere katılma çağrısında bulunarak şunları kaydetti:

“Cesur olacağız. Çağrıldığımızda koşup geleceğiz. Bundan sonra bu ülkede kötülük kazanmasın isteyen herkese çağrımdır. İyi insanlar, çağrıldığınızda koşun gelin; sokaklara gelin, meydanlara gelin, yürüyüşlere gelin, açıklamalara gelin… Gelin ki kötülük kaybolsun gitsin.

İyi insanlar birbirlerinin gözünün içine bakabilirler. Rakel Dink, 17 yıldır gözünüzün içine bakıyor. Ama kötüler, gözünüzün içine bakamazlar. Onlar kaçarlar, saklanırlar. İyi insanlar bundan sonra birlikte cesaret göstersinler, kötülüğü hep beraber yeneceğiz. Söz veriyorum.”