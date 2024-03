Özgür Özel’den dikkat çeken açıklamalar: 5 büyük kentte son durum ne?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, verdiği röportajda CHP adayı Burcu Köksal’ın açıklamalarına, para sayma görüntülerine, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’daki son duruma dair açıklamalar yaptı.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz’a konuşan Özel, şantaj görüntülere de değindi.

CHP’nin İstanbul il binasının satın alınışına ilişkin olduğu belirtilen kamera görüntüleri hakkında konuşan Özgür Özel, bu görüntülerin daha önce çekildiğini ve şantaj için kullanıldığını belirtti.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi yayınladığı montaj videoları da hatırlatan Özel, şunları kaydetti:

“AK Parti en iyi bildiği işi yapıyor. Yine kumpasla karşı karşıyayız. Video ile kurulmuş bir kumpas var. Dört buçuk yıl önce çekilmiş, hukuka aykırı olarak kaydedilmiş, şantaj amacıyla kullanılmış görüntüler siyasi kumpasa alet ediliyor.

Dün (Önceki gün) Erdoğan’ı duyduğumda inanamadım. Dedim ki, ‘Bu filmi daha önce görmüştük.’

14 Mayıs’ta sahte video yaptırmıştı. Siyaseten üstünde tepindi. Oysa montajdı. Burada eski videoyu servis ettiriyor. Seçime veya kurultaya dairmiş gibi kullanmaya çalışıyor. Sahte video yaptırmakla aynı ahlakın ürünü.

Ben videoyu gördüğümde sadece bir kişi görünüyordu ve etrafı buzlanmıştı. Tarih yoktu. Dedim ki ‘Orijinalini bulun, buzladıklarına göre çarpıtma var.’

TARİH 2019

İlk tweetler şöyleydi: ‘Kurultayda para sayma görüntüleri…’ Tarihin 2019, yerin avukat bürosu olduğu ortaya çıktı. Belli ki yasa dışı bir iş yapılmıyor. Herkesin bildiği bir işlem tamamlanıyor. Özellikle büroda teslim edilmesi istenmiş. İlk günden kurgulanmış bir kumpas olduğu anlaşılıyor. Soruşturmadan memnunuz. Enine boyuna ortaya çıksın.”

ŞANTAJ İÇİN KULLANILMIŞ

Ertesi gün bu görüntüler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirten Özel, şunları kaydetti:

“Çünkü bizim arkadaşlara şantaj olarak kullanmışlar. ‘Elimizde para sayma görüntüleriniz var’ diye. Bir yıl kadar önce.

Benim açımdan durum şu: Benim dönemim değil, şu anki il başkanımızın dönemi değil. İl başkanlığımız değil, CHP’ye ait bir yer değil. Yapılan iş, son derece iyi niyetle yapılmış. Ama meseleyi kurultay diye yansıtmalarının sebebi, partinin içini karıştırmak. CHP’yi kirli görüntülerin içindeymiş gibi gösteren, baştan aşağıya planlamış bir kumpas.”

“ERDOĞAN’IN SÖZLERİ İFTİRA”

Erdoğan’ın, “İşin içinde deste deste paraların girmesiyle bu oyun iyice kirlendi” sözlerini hatırlatan Özel, şunları söyledi:

“Tamamen iftira. Bu görüntülerin bir gayrimenkul satın alınırken alıcıyla satıcı arasında yaşanan görüntüler olduğunu herkes biliyor. Bugünmüş gibi kullanılması siyasi ahlaksızlık. En yakın arkadaşlarıma ‘Seçimi kazandık anlaşılan’ dedim. Çünkü İstanbul’u kazanmak için görüntüyü zamanından ve bağlamından koparıp bugünle ilişkilendiren bir yalana AKP’nin genel başkanı sığınıyorsa sürecek kozu kalmadı demektir.”

PARA NEDEN ELDEN VERİLDİ?

CHP’lilerin neden usule aykırı olarak elden para verdiğini anlatan Özel, şunları söyledi:

“Gayrimenkul alışverişinde satanın kurallarına uyuluyor. Yoksa satmıyor. Diyor ki ‘Şu kadarını nakit olarak vereceksiniz.’ İstenen bir binayı kaçırmamak için satıcının talebine uyulmuş. Yasaya aykırı bir mevzu yok. Bağışların nasıl toplandığı sorulduğunda Anayasa Mahkemesi gelip görür.”

İKTİDARLA HAREKET EDEN CHP’LİLER

CHP’li diye bilinen kimi isimlerin bu görüntülerde iktidarla hareket etti ve etkin rol aldıklarına ilişkin konuşan Özel, “Kamuoyunun CHP’li diye tanıdığı simaların pek çoğunu CHP’li görmüyorum. Partide önemli bir figür gibi yansıtıldılar. Ne kadar partili oldukları o gün ortaya çıktı. Altınok’un malvarlığını görünce ‘Allah Allah’ dedim” ifadelerini kullandı.

“ANKARA’DA OLDUKÇA İYİYİZ”

Ankara’daki seçim atmosferini değerlendiren Özel, şunları söyledi: “Oldukça iyi. Mansur Başkan, geçen seçimde oy aldığı herkesin oyunu alıyor. AKP ve MHP’lilerden ciddi oy akışı var. Mevcut üç belediyemizin dışında Polatlı, Gölbaşı, Mamak, Etimesgut ve Beypazarı’nı alıyoruz. Çeper ilçelerde başa baş yarıştığımız sekiz ilçe var.”

ALTINOK’UN MAL BEYANI

AKP’nin Ankara adayı Turgut Altınok’un açıkladığı mal varlığı hatırlatılan Özel, AKP’li adayın ‘Mülk Allah’ındır’ sözlerine dikkat çekerek şunları söyledi:

“(Gülüyor) Gördüm. Dillere destan. ‘Mülk Allah’ındır’ diyordu ya. Bugüne kadar Allah biliyordu. Bugünden itibaren biz de biliyoruz. ‘Allah Allah’ dedim ben görünce. (Gülüyor) ‘Niye söylemiyor acaba’ demiştik. Turgut Bey’in mal varlığına bakınca anladık.”

Altınok’un mal beyanındaki araba, ziynet eşyaları, banka hesapları, çocukları ve eşinin üzerindeki gayrimenkuller gibi kalemlerin yer almaması sorulan Özel, şunları kaydetti: “Benim malvarlığı beyanımda eşimin hesabı ve kızımın kumbara hesabının kaydı var. Birinci derece yakınlar da lazım. İkinci derece yakınlarla hesap hareketlerini de almak lazım. Mamak’ı vermedim yaylım ateşine başladı.”

İYİ PARTİLİ TOPAL NE İSTEDİ?

İYİ Parti’nin Ankara adayı Cengiz Topal Yıldırım’ın kendisinden Etimesgut’u, Çankaya’yı ve Mamak’ı istediğini kaydeden Özel, ‘Aylin Nazlıaka kanalıyla Etimesgut’u istedi. O sırada biz Erdal Beşikçoğlu’na aday göstermiştik. Çankaya’yı istedi. Dedik ki ‘Çankaya, CHP’nin amiral gemisi.’

Bir tarif yaptım. O tarifin kendisi olmadığını anladı. Mamak’ı istedi. ‘Mamak’ı verin, Etimesgut’u getireyim’ deyip Etimesgut kampanyasına da katkı yapabileceğini söyledi. Geçmişte Mansur Başkan’la elektriklenmeleri vardı. ‘Beni aday gösterin Mansur Başkanla çok uyumlu çalışırım’ dedi. Aday olmayınca yaylım ateşe başladı.”

Mamak’ı neden vermediği sorulan Özel, “Niye verelim? Niye vermediğimiz gayet anlaşılır şu yaptıklarından” yanıtını verdi.

İSTANBUL’DA TABLO NASIL?

İstanbul’daki tabloyu da değerlendiren CHP lideri şunları kaydetti:

“14 ilçemizde kayıp beklemiyoruz. 14 artı 14 diye umudumuz var. 20’nin üzerine çıkacağımızı düşünüyorum.”

“14 Mayıs aritmetiğine bakarsak, CHP’nin oyu yüzde 28’di. Cumhur İttifakı ise yüzde 42. Fakat şu an İstanbul’da İmamoğlu önde. Bu tablo nasıl oluştu?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Bir kere hiçbir şey yapmasak bile yalanla oluşturulmuş algılar çöktü. ‘CHP gelirse yardımlar biter’ dediler. Beş katına çıktı. ‘CHP çöp demektir, çukur demektir, hizmet yapmaz’ dediler. Şimdi kaç kilometre metro yaptığı tartışılıyor.

Başta pandemi olmak üzere kriz dönemlerinde CHP’li belediyeler kendi başlarına hızlı reaksiyon alabilen, karar verebilen bir kapasiteye sahip. AKP’dekiler Ankara’da birilerinin bir şey yapmasına alışmış.

Pandemide şaşkınlık vardı. Devlet üç maskeyi dağıtamıyordu.

Şimdi komik geliyor ama bir yanda AKP’li başkanlar ‘Bakalım Ankara ne yapacak’ diye beklerken, (CHP’lilerden) birisi sahra hastanesi yapmaya çalışıyor, birisi solunum cihazı yapmaya çalışıyordu. Ankara’dan bir şey gelmesini beklemeden harekete geçen bir refleks vardı.

AK Partililerde boş sokaklar, CHP’lilerde ise dozerleri gördük.

İSKİ altyapı yaptı, yağmur suyuyla atık suyu ayırdı. Viyadüklerde boğulan kalmadı. Bunları biz görüyoruz da İstanbul görmüyor mu?

Bir de seçmen şunun farkında. 1 Nisan sonrası Türkiye’yi ekonomik olarak zor süreç bekliyor. Acı reçeteyi beşli çeteler içmeyecek.

1 Nisan’a giderken CHP sistemli şekilde hem yalnızlaştırılıyor, hem de güçsüz bırakılmak isteniyor. 1 Nisan’dan sonra acı reçeteyi içirirken muhalefet kendisiyle uğraşsın isteniyor. AK Parti-MHP birlikteliğine karşı seçmen CHP’li adayların arkasına geçiyor. Sandık ittifakı kuruluyor ve bu, seçmen vicdanında kuruluyor.”

BURCU KÖKSAL’IN AÇIKLAMASI ZARAR VERDİ

Özel’e, CHP’nin Afyon adayı Burcu Köksal’ın seçimi kazanırsa DEM Partilileri belediye kapısından içeri almayacağına yönelik sarf ettiği sözler de soruldu.

“Burcu Köksal, İstanbul’u sabote mi etti?” sorusu yöneltilen Özel, CHP’li adayla yaptığı görüşmeyi şöyle anlattı: “Kötü niyet ve kastının olduğunu düşünmüyorum. Ancak Afyon dışında sonuçları olabilecek sorunlu bir ifade olduğunu gördüm ve düzelttim. Afyon’da parti otobüsünün arkasındaydım. O an duymadım. Uşak’a giderken öğrendim, aradım. ‘Burcu’ dedim, ‘Bunu düzeltiyorum.’ ‘Tabii başkanım, kastım o değil zaten’ dedi.”

BARIŞ YARKADAŞ’A YALANLAMA

Gazeteci Barış Yarkadaş, Burcu Köksal’la görüştüğünü ve Köksal’ın ‘Sözlerimin arkasındayım’ dediğini ileri sürmüştü. Özel, bu iddiayı yalanlayarak şunları söyledi: “Aramamış. Gazeteci arkadaş ‘Burcu Hanım’la konuştum’ dedi. Aslında konuşmamış.

Burcu Hanım dedi ki ‘Afyonlu bir gazeteciyle konuşmuş.’ Ve Burcu Hanım’la ilerleyen saatlerde mesajlaşmışlar. Burcu Hanım, bir gün sonraki açıklamasında olduğu gibi, durumu anlatmış ama ‘Sürçülisan etmedim’ diye bir ifadem yok’ diyor.

Geçmişte DEM’i tercih etmiş ama bu seçimde CHP’ye oy verecek seçmende kırgınlık yaratması doğal. Açıklamasının gecikmiş olması da iddiayı güçlendiriyor.

‘Burcu Hanım laflarının arkasında duracak’ iddiası. Sonradan, ‘Etnik kökeni, partisi, görüşü, ne olursa olsun kapımız açık’ demesi doğru ama geciktiği için bize zarar verdi.”

ZARAR VERDİ Mİ?

Köksal’ın bu sözlerinin partiye zarar verdiğini belirten Özel, “O günlerde verdi ama bizlerin kullandığı ifadeler, Ahmet Türk tarafından CHP’nin yaptığı açıklamaların tamir edici olduğunun söylenmesi olumlu etkiledi” dedi.

İMAMOĞLU’NUN YANITI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Köksal’a, “Ya yeni bir iş bulacak ya da yeni bir parti” sözlerini de değerlendiren Özel, şunları dedi:

“Burcu Hanım, düzeltmeyi daha erken saatlerde yapabilseydi, o açıklamaya gerek kalmazdı. Ekrem Bey’in Kürt seçmenle ilişkisini tarif açısından kurmuş olduğu bir cümle. Burcu Hanım’ın ‘Sözlerimin arkasındayım’ dediği iddia edildiği için açıklamaya gerek duyuldu.”

“ANTALYA ANKETLERİNDE ÖNDEYİZ”

Antalya’da seçim sürecini değerlendiren Özel, anketlerde de önde olduklarını söyledi. Özel şunları dedi:

“Antalya’nın riski, tarihsel sürecinden geliyor. Antalya, 1980’den sonra bir gelmiş, bir gitmiş. İki kez üst üste başararak, tarihi kısırdöngüyü kıracağız. (‘Anketlerde geride misiniz?’ sorusuna) Öndeyiz ama garanti yerde değiliz.

TİP SEÇİMİ KAYBETTİREBİLİR

Hatay’da TİP’in seçimi kaybettirebilme potansiyeline sahip olduğunu belirten Özel, adaylığı tartışılan Lütfü Savaş hakkında da konuştu.

Özel, şunları söyledi:

“Hatay’da en iyi alternatif Lütfü Savaş’tı. Hatay’dan iyi haberler geliyor. Başa baş bir yarış içindeyiz. TİP’in adayı seçim kaybettirme potansiyeline sahip.

Hatay’da görev muhalif seçmenlere düşüyor. AKP mi, CHP mi; karar verecekler? AKP’nin kazanıyor olması tarihsel bir mağlubiyet yaşatacak. Muhalif seçmenin CHP’ye destek vermesini söylüyoruz. Bu desteklerinden pişman etmeyeceğiz. Aday belirlerken yapamadığımız iş birliğini yönetirken yapacağız.”

İZMİR’DE FARK NEDEN AZ

CHP’nin İzmir adayı Cemil Tugay’ın “Üç-dört puan ilerideyiz” sözleri sorulan Özel, şunları kaydetti:

“Önceki seçim aldığımız oydan İyi Parti ve DEM’i düştüğünüzde, AK Parti ve MHP’yi topladığınızda seçim kafa kafaya gibi geliyor. Şu an beş-beş buçuk puanlık fark var.

İzmir’de riskimiz yok ama Hamza Dağ gibi, Erdoğan’ın resmi ve partisinin logosunu gizleyen, takiyye yapan, ama başa geldiği takdirde İzmir’in tüm alanlarını TÜRGEV ve TÜGVA’ya tahsis edeceğinde şüphe olmayan, Ensar Vakfı’nın en önemli destekçisine karşı, İzmirlilerin korkulu rüya görmemek için partilerine sahip çıkması gerekiyor.

Hamza Dağ vakıf, dernek, tarikat, cemaat işlerini sever. Adalar iskelesi, TÜGVA’ya verildi ya…

Karşıyaka iskelesinden başlayarak Ensar, TÜGVA, TÜRGEV ile 25’er yıllık sözleşme yapmasını istemiyorlarsa Dağ’ı İzmir’den uzak tutmalılar. Dağ, bir anda bıyıkları inceltti, rozeti çıkardı, meyhane sokağına daldıysa takiyyenin büyüğünü yapıyor.

İzmir’in asansörüne TÜGVA, paraşüt kulesine Ensar bayrağını çektirmek, Alsancak’ta gençlerin serindikleri yerde Bilal Erdoğan’ın kurulmasını istemiyorlarsa herkes seçimin önemini görsün.”

SOYER-TUGAY TARTIŞMASI

Tunç Soyer ile Cemil Tugay’ın barışıp barışmadığı sorulan Özel, “Küsmemişlerdi de karşılıklı serzeniş olmuştu. Onu hallettik” dedi.

Soyer’in İzmir yerine İstanbul’a gelmesi hakkında konuşan Özel, “Gelip destek atması çok kıymetli. Ama zamanlama hatası var. İzmir’de çalışıp sonra gelse problem olmazdı? Öbür türlü kırgınlık yarattı” dedi.

CHP lideri Özgür Özel’in İsmail Saymaz’a verdiği röportajın devamı ise şöyle:

Bursa’da sürpriz olur mu?

Bursa’da AK Parti, seçmeniyle inatlaştı. Siyasette ağır maliyeti olur. Alinur Aktaş’tan çok ciddi rahatsızlık var. Ben Aktaş’ın devam ettiğini görünce çok şaşırdım. O yüzden Bursa’yı sürpriz görmem.

Balıkesir’de İyi Parti adayı Turhan Çömez, “Bandırma’yı istedik, vermediler” diyor. Doğru mu?

Geçmişte büyükşehiri istediler, verildi. Başımıza gelen ortada. Sadece Bandırma’yı istemediler. Susurluk’ta kazanıyoruz, “Adayınızı çekin” dediler. Birkaç belediye daha istediler. Turhan Bey’in hatırlamadığı şu; Balıkesir’de borçlu değiliz. Mağduruz ve Balıkesirliler alacaklı. Halen bir şey istemek yerine onlar jest yapsalardı, karşı jestler yapmaya hazırdık. Balıkesir’de ya da başka yerlerde. İşbirliği yapsaydık İyi Parti birçok belediyeyi kazanacaktı. Kendileri açısından anlaşılır bulduğum tutumları, birçok belediyeyi almalarına engel olacak.

Cumhur İttifakı’nın, yani ülkemizin üstüne kara bulut gibi çöken Korku İttifakı’nın karşısındaki partilerin iş birliği yapabilmesi için samimi gayret gösterdik. Ancak olmadı. Biz farklı görüşlerde olan tüm partilerin kararlarına saygı duyuyoruz. Zaman zaman bizleri haksız eleştiriyorlar, ona da “Canları sağ olsun” diyoruz. Muhalefete muhalefet etmiyor, Korku İttifakı ile mücadele ediyoruz.

Ancak Meral Hanımla vatandaşın sorunları konusunda hemfikir olduğumuz çok konu var. Emekliler bunlardan biri. Ben en başından beri emeklileri konuşuyorum, Meral Hanımın da konuştuğunu görüyorum.

Belki Meral Hanımla seçim ittifakında buluşamadık ama Emekli İttifakı’nda buluştuk. Bunu da kıymetli buluyorum.

DERİN DEVLET VURGUSU

Kimi CHP’lilerin 31 Mart’ta başta İstanbul olmak üzere CHP’nin başarısızlığı üzerine rövanş arayışında olduğunu gözlemliyorum.

31 Martta büyük başarı elde edeceğimizi düşünüyoruz. 1 Nisan günü başka hesapları olanlar varsa bu onların hesabı.

Ama sarayın da hesabı var. Onlar şunu biliyor: “Tek başına bıraktık CHP’yi. CHP bir başına 31 Mart’ı kazanırsa iktidar için çok yıpratıcı, CHP için çok güçlendirici olacak.”

Bunun olmaması için saray elinden gelen her şeyi yapıyor. Bence derin devlet bile elinden gelen her şeyi yapıyor.

Devletin çeşitli kademeleri elinden gelen her şeyi yapıyor.

Parti devlet ayrımı ortadan kalkmış.

İşler iyi giderken, birilerinin felaket beklemesi CHP’nin başarısının kendi siyasetlerinin sonu olduğunu düşünmelerindendir. Partimiz de seçmenimiz de küçük hesaplarla meşgul olanlara paye vermez.

Kılıçdaroğlu ile görüşebildiniz mi?

Kampanya başladığından beri görüşmedik. Partinin geleneğinde önceki genel başkanların seçim çalışmasında bulunması yok. Bunu Kemal Bey de hatırlattı.

Ama eski genel başkanlar aday tanıtım toplantısına geldi.

Ben (Kılıçdaroğlu’nu) davet ettim. O gün sesinden belliydi. Nezleydi. Sonra yanlış anlaşılacağını düşünerek, özel kalemi aramış. “Kemal Bey’in bu hafta sonu hiçbir programı yok” dediler.

Kılıçdaroğlu’ndan katılım beklentiniz var mı?

Önceki genel başkan takdir eder ve katkı sağlamak isterse onur verir. Yüz yüze görüşmemizde “İlerleyen dönemlerde çeşitli etkinlik ve mitinglere katkı sağlarsanız onur verirsiniz” dediğimde “Düşüneyim” demişti.

CHP’de son kurultaydan kaynaklı sanki açık yara gibi bir durum var.

Kemal Bey defalarca tweet attı ve açıklamalar yaptı. Ama statükonun devamını savunan, değişim karşıtı arkadaşların, ki partiyle ne zaman nasıl ilişkilendiğini bilmediğimiz birtakım tipler, güya Kemal Bey adına konuşup Kemal Bey’e de partiye de zarar vermeye çalıştıklarını, zarar verdiklerini görüyorum. Bu süreçte Kemal Bey katkı vermek isterse, onur verir, şeref verir.