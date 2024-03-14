Özgür Özel’den Erdoğan’a: "Onun işi CHP'yi konuşmak değil, işine baksın"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP'ye yönelik eleştirilerine yanıt verdi, “Erdoğan'ın işi enflasyonu düşürmek, işine baksın. Onun işi CHP kulisi konuşmak değil” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti ile yaşananlardan Burcu Köksal'ın açıklamalarına, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'yle ilgili eleştirilerinden yerel seçimin İstanbul ve Ankara ayağına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

KRT TV’de canlı yayında soruları yanıtlayan Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “İstediğimiz sonucu alamazsak ben bırakacağım, evime döneceğim”, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Son seçimim” açıklamalarının hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

“Bu benim ilk seçimim. Gönlümden geçen hiçbir belediyeyi kaybetmemek. Ama en güçlü olduğumuz zamanda bile onlarca belediye kaybedersiniz onlarca belediye alırsınız. Meral Hanım gibi bir son nokta demem benim için çok erken ilk seçimim. Bu seçim CHP tek başına giriyor. Bu sonucun takdir edilecek bir sonuç olacağını değerlendiriyorum. Bir genel seçimde partimi iktidar yapmazsam bir gün durmam ayrılırım. Bu kadar başarıya susamış, insanların bu kadar travmatik bir döneminde eğer partimi iktidar yapmazsam bir gün durmam. Bu seçim çok özel şartlarda olacak bir seçim. Ölçe ve değerlendirmeye ben inanılmaz inanıyorum. CHP adaylarını belirlerken anketlerden de yararlandı ama mesela İzmir’e 46 milletvekili gönderildi, rapor hazırlandı. Birkaç yöntemi birlikte uyguladığımız oldu. Bir genel başkan açısından belediye kaybetmek babanın evlat kaybetmesi gibi bir şey.”

Özel, Erdoğan'ın CHP’ye yönelik eleştirilerine, "Erdoğan'ın işi enflasyonu düşürmek, işine baksın. Onun işi CHP kulisi konuşmak değil. 'CHP'nin yaptığı bir işle övüneceksiniz' deseniz CHP tüm partilerle bayramlaşan tek partidir derim" yanıtını verdi.

Özel’in konuşmasından satırbaşları şöyle:

“Seçime kısa bir süre kala anket açıklanmasını doğru bulmuyorum. Antalya AK Parti’ye geçiyor verisi benim için şaşırtıcı bir veri. Hatay’da, Lütfü Savaş hızla farkı kapatıp seçimi kazanacak gibi duruyor. Hatay’ı kazanırsak benim için sürpriz olmayacak.

"İSTANBUL VE ANKARA'YI YENİNDEN ALMALIYIZ"

İstanbul ve Ankara'yı yeniden almalıyız. Kadın aday meselesi benim çok ısrar ettiğim bir meseledir. Erdoğan kadın eşittir aile olarak kodluyor. Ama biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda ilerleyeceksek adayların yarısı kadın olana kadar bu mücadele sürecek.

“DUYSAM MÜDAHALE EDERDİM”

Burcu Köksal'ın açıklamasını ertesi gün üçe kadar geciktirmesi bizi türbülansa soktu. Kullandığı ifadeyi duymadım, duysam o an müdahale ederdim. İfadenin ne maksatla söylendiğini gördüm ama siyasette bunun karşı tarafta nasıl değerlendirileceği önemlidir. Burcu Köksal 'Siz düzeltin başkanım' dedi. Ben de 'CHP'nin kapısı herkese açıktır' dedim. Burcu Hanım'ın dediği, 'Ben burada belediyeyi kendim yöneteceğim, DEM ile ittifakımız yok' demek. Bu ifadelerin bu kelimelerle kullanılması genel seçimlerde DEM'e oy vermiş, yerel seçimlerde kendi isteğiyle CHP'ye oy verecek seçmeni rahatsız edebilirdi. Konuşmanın içindeki hüküm cümleleri biz dahil olduktan sonra düştü.

Bizim milletimiz sahtekarlığı sevmez. Abdülkadir Selvi hiç olmamış diyalogları olmuş gibi yazıyor.

“ERDOĞAN’IN İŞİ ENFLASYONU DÜŞÜRMEK, İŞİNE BAKSIN”

Erdoğan'ın işi enflasyonu düşürmek, işine baksın. Onun işi CHP kulisi konuşmak değil. 'CHP'nin yaptığı bir işle övüneceksiniz' deseniz CHP tüm partilerle bayramlaşan tek partidir derim.”