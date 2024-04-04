Özgür Özel’den Hatay açıklaması: Aldığımız seçimi çalmaya çalışıyorlar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'da CHP'nin kazandığı seçimin çalınmak istendiğini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'da seçimin CHP'nin elinden alınmak istendiğini söyledi.

Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Özel, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özel, "Hatay'da aldığımız seçimi çalmaya çalışıyorlar" dedi.

Van'da yaşanan irade gaspı girişimine ilişkin de konuşan Özel, "Bu sefer pusu kurmuşlar. Seçim iptal olacak filan da demiyor. Vanlılar sokağa döküldü. Van’da o kadar terör örgütü varsa vay halimize. Sokağa çıkanlar Van halkıydı. Yakmaya yıkmaya sonuna kadar karşıyız. İlçe seçim kurulları inanılmaz çifte standartlar alıyor" yorumunda bulundu.

"HALKIN SEÇTİĞİ MİLLETVEKİLİ HAPİSTE TUTULUYORSA ANAYASA DEĞİŞMEZ"

İktidarın Anayasa değişikliği gündemine de değinen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bir ülkede mutabakat varsa Anayasa değiştirebilir. Hatay halkının seçtiği bir milletvekili hapiste tutuluyorsa o ülkede Anayasa değişmez" dedi.

2023 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Özgür Özel, "Mayıs ayındaki seçimlerini AKP kazanmadı. Biz kaybettik" yorumu yaptı.

ROMANYA'YA GİDECEK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ayrıca Cumartesi günü (6 Nisan) Romanya'ya gideceğini açıkladı.

Özel, Bükreş’te düzenlenen Avrupa Sosyalist Partisi Liderler Konferansı’na katılacak. Özel’in programı tek gün sürecek. Özel konferansta konuşma yapmayacak.

Toplantıya, İspanya Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal’in Genel Başkanı Pedro Sanchez, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ve birçok dünya lideri katılacak. Özel'in liderlerle beraber bir fotoğraf vermesi de bekleniyor.