Özgür Özel’den Manisa açıklaması: Çehresi değişecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, İl Başkanı İlksen Özalper ve ilçe belediye başkanları ile bir araya geldi. Özel, "İlk kez kazandığımız Manisa Büyükşehir'de ve 14 ilçe belediyemizde, başkanlarımız sosyal belediyecilik yaparak hemşehrilerimizin gönüllerini kazanacak, Manisa'nın çehresini değiştirecekler" dedi.

Siyaset 21.04.2024 13:25 Giriş: 21.04.2024 13:25

Güncelleme: 21.04.2024 13:26 Kaynak: Haber Merkezi

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