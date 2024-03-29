Özgür Özel’den milletvekillerine 31 Mart talimatı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart Pazar günü tüm CHP milletvekillerinin kendi seçim bölgelerinde bulunması talimatını verdi. CHP'nin Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ile CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'nin imzasıyla milletvekillerine gönderilen yazıda "MYK tarafından farklı bir görevlendirme yapılmadıkça, kendi seçim bölgenizde bulunmanız ve seçim günü çalışmalarını burada tamamlamanız gerekmektedir" denildi.

Siyaset 29.03.2024 17:26 Giriş: 29.03.2024 17:26

Güncelleme: 29.03.2024 17:28 Kaynak: ANKA

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