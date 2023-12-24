Özgür Özel’den Noel mesajı

CHP lideri Özgür Özel, yaşamını yitiren 12 askere de değinerek yayınladığı Noel mesajında, “Cumhuriyetimizin ilan edilmesinin ardından da bu hoşgörü iklimi büyük oranda sürmüş, yakın coğrafyamızı tehdit eden ötekileştirme, ırkçılık ve ayrımcılık bu topraklarda zemin bulamamıştır” ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Hristiyan inancının Noel bayramını kutladığı bir mesaj yayınladı.

Mesajıdan yaşamını yitiren askerlere de değinen Özel, şunları kaydetti:

“Ülke olarak çok üzücü günlerden geçmekteyiz. 24 saat içinde 12 askerimizin şehit olması, 86 milyon yurttaşımızı kahretmiştir. Tüm halkımızla birlik ve beraberlik içinde terörün neden olduğu bu acıların üstesinden gelmekte kararlıyız.

Anadolu; tarih boyunca, farklı dinlere inanmış, farklı inançlara sahip, farklı etnik kimliklerden insanların büyük bir hoşgörü içinde yaşamış olduğu bir coğrafyanın adıdır. Cumhuriyetimizin ilan edilmesinin ardından da bu hoşgörü iklimi büyük oranda sürmüş, yakın coğrafyamızı tehdit eden ötekileştirme, ırkçılık ve ayrımcılık bu topraklarda zemin bulamamıştır.

Tüm farklılarımızla bir arada yaşamayı egemen kıldığımız bu topraklarda Hıristiyan yurttaşlarımızın Noel Yortusunu tebrik ediyor, Noel’in tüm insanlığa huzur ve barış getirmesini diliyorum.”