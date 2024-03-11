Özgür Özel’in masasındaki anketin detayları ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yaptırdığı son İstanbul anketine ilişkin detaylar ortaya çıktı. Ankete göre İmamoğlu, rakibi Kurum’un yaklaşık 5 puan önünde seçimi kazanırken, AKP yönetimindeki 3 ilçede, CHP farkı 1 puana kadar düşürdü.

31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin anket sonuçları gelmeye devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Habertürk TV’de katıldığı yayında masasındaki son İstanbul anketine değinmiş; ancak herhangi bir net oran paylaşmamıştı. Özel, mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun en yakın rakibi Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum’un 4,5 puan önünde olduğunu söylemişti.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, söz konusun anketin detaylarını bugünkü köşesinde paylaştı.

Saymaz'ın aktardığına göre ana muhalefet partisinin masasındaki anketin sonuçları şöyle:

– (Saadet) Birol Aydın: Yüzde 0.5

– (Zafer) Azmi Karamahmutoğlu: Yüzde 2.3

– (Yeniden Refah) Mehmet Altınöz: Yüzde 2.7

– (DEM Parti) Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni: Yüzde 3.9

– (İYİ Parti) Buğra Kavuncu: Yüzde 3.9

– (AKP / MHP) Murat Kurum: Yüzde 40.4

– (CHP) Ekrem İmamoğlu: Yüzde 45.1

Saymaz’ın aktardığı ankete göre İmamoğlu seçmeni birleştirmekte Kurum’dan çok daha başarılı. CHP’lilerin yüzde 87.5’inin, DEM Partililerin yüzde 52.1’inin, İYİ Partililerin ise yüzde 34’ünün oyunu alıyor.

Kurum ise AKP’lilerin yüzde 76.2’sinin, MHP’lilerin yüzde 79.4’ünün, YRP’lilerin yüzde 34.5’inin oyunu alıyor. CHP’lilerin, DEM Partilerin ve İYİ Partililerin ilk tercihi İmamoğlu.

AKP’LİLERİN YÜZDE 11'İ İMAMOĞLU DİYOR

Ayrıca İstanbulluların yüzde 49.4’u İmamoğlu’nun, yüzde 38.5’i ise Kurum’un yönetmesini istiyor.

AKP’lilerin yüzde 11’i, MHP’lilerin yüzde 18.3’ü “İmamoğlu” diyor.

Söz konusu ankete göre Sancaktepe, CHP’ye geçiyor.

İlçede AKP yüzde 47, CHP yüzde 48.4 görünüyor. Bayrampaşa, Tuzla ve Üsküdar’da AKP ile CHP arasındaki fark bir puanın altına indi.