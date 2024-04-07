Özgür Turhan’ın şakası Süleyman Soylu’yu kızdırdı: “Komedyen ve fetödyen”

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisiyle ilgili uyuşturucu üzerinden espri yapan komedyen Özgür Turhan’ı hedef aldı. “Ben Tylolhot'un uyuşturucuyla bir bağlantısı olduğunu düşünmüyorum çünkü hiç Süleyman Soylu'yla fotoğrafını görmedim” diyen Turhan’a yanıt veren Soylu, konuyu ilginç yerlere getirdi.

Komedyen Özgür Turhan bir gösterisinde eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “uyuşturucu” üzerinden dokundurdu.

Tylolhot adlı ilacı çok kullandığını belirten ve bu ilaçla kokain arasında bağlantı olduğu söylentilerine değinen Turhan, şu espriyi yaptı:

“Ben Tylolhot'un uyuşturucuyla bir bağlantısı olduğunu düşünmüyorum çünkü hiç Süleyman Soylu'yla fotoğrafını görmedim.”

Espride zamanlamanın çok önemli olduğunu söyleyen Turhan, “Bunu üç ay önce yapsam içerideydim” dedi. Turhan’ın bu sözlerinin yer aldığı video, X’te binlerce beğeni aldı.

SOYLU CEVAP VERDİ

Süleyman Soylu ise Turhan’ın bu esprisinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. İsim vermeden Turhan’ı hedef alan Soylu, “Komedyen veya fetödyen” gibi tuhaf ifadeler kullandı.

Konuyu PKK’ye, antiemperyalizme ve Gazze’ye getiren Soylu, bu konulardaki tutumu nedeniyle hedef alındığını savundu.

Soylu sözlerinin sonunda ise Turhan’a yönelik, “Bu kişiyi komedyen diye şikayet edersem; Nejat Uygur, Halit Akçatepe ve Kemal Sunal’a haksızlık ederim. Onun için şifa diliyorum” dedi.