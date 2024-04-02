Özgür Üniversite 2024 Bahar Dönemi başlıyor

Özgür Üniversite’nin 2024 Bahar Dönemi 6 Nisan Cumartesi günü açılış konuşmasını Fikret Başkaya’nın yapacağı, ‘Modern Teknoloji 'Harikaları' Çözüm Mü Sorun Mu?’ konulu sempozyumla başlıyor.

Özgür Üniversite’nin 2024 Bahar Dönemi 6 Nisan Cumartesi günü başlıyor.

Bahar döneminde tarih, felsefe, siyaset, ekoloji, psikoloji ve sanat alanlarında seminerler online ve yüz yüze düzenlenecek.

Yeni dönemin açılış sempozyumu ‘Modern Teknoloji 'Harikaları' Çözüm Mü Sorun Mu?’ başlığıyla Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde 6 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Fikret Başkaya’nın açılış konuşmasını yapacağı sempozyuma, Arif Koşar, Aytül Fırat, Cengiz Başkaya, Melda Yaman ve Yusuf Gürsucu katılacak.

Özgür Üniversite’nin Bahar Dönemi’nde tarihten felsefeye, ekolojiden sanata, psikodinamik film okumalarına kadar pek çok konuda seminerler düzenlenecek. Üç ay sürecek seminer programında, pazartesi akşamları Ayşe Hür ile, ‘Antik Dönem'den Günümüze: İktidar Ve Kadın’ ve Levent Safalı ile ‘Eleştirel Düşünme Yetisini Nasıl Kazanırız?’, salı akşamları Erdoğan Aydın ile ‘Osmanlı ve Yeni- Osmancılık’ semineri yer alacak.

Yeni dönemde çarşamba akşamları Görkem Akgöz, Gülhan Balsoy, İsmet Akça, Seven Ağır, M. Görkem Doğan, Tanıl Bora, Y. Doğan Çetinkaya ile ‘Türkiye Tarihinde Araştırma Verileri İle Siyaset, Yapılar, Sınıflar, Toplumsal Cinsiyet Ve Mücadeleler’ konuları incelenecek.

Yüz yüze ve online olarak yapılacak seminerlerde perşembe günü ise Bengi Akbulut, Ecehan Balta, Foti Benlisoy, Gencer Çakır ve Özgür Narin ile ‘Ekososylizm ve Büyümeme ’konusu tartışılacak. Perşembe akşamları ayrıca Ressam Haydar Özay yönetimindeki ÖResim Atölyesi devam edecek.

Bilal Ersoy, Ceylan Akgün, Çiğdem Özen, Efe Ersoy, Erdoğan Özmen, Hakan Karaş, Onur Özalmete, Özlem Önen, Taner Yılmaz’ın yer alacağı, ‘Psikodinamik Film Okumaları’ yeni dönemde farklı film ve içeriklerle cuma akşamları gerçekleştirilecek.

Cumartesi günleri Pınar Demircan ile yüz yüze ve online olarak gerçekleştirilecek, ‘Kapitalist Gelişme Ve Nükleer Enerjinin Ekonomi Politiği’ semineri yer alacak.

Galip Kılıç ile yürütülen 4 dönemdir devam eden ‘Dinler ve Düşünceler Tarihi 2 – Antik Mısır’ semineri yeni dönemde cumartesi akşamları kaldığı yerden devam edecek.

Yapılan açıklamada, "Seminerlere kayıt ve ayrıntılı bilgi için seminerler2021@gmail.com adresine mail atabilir, (212) 292 77 40 numaralı telefonu arayabilirsiniz" denildi.