Özgür Üniversite 2024 Kış dönemi başlıyor

Özgür Üniversite 2024 kış dönemi 27 Ocak Cumartesi günü saat 15.00’de İzzettin Önder’in ‘Geçmişten Geleceğe Neoliberalizm’ başlıklı semineriyle başlıyor.

Tarih, felsefe, edebiyat, psikoloji, güncel tartışmaların yer alacağı kış dönemi programında yer alacak seminerler şöyle:

A. Ömer Türkeş ile 8 hafta sürecek 8 roman üzerinden ‘Cumhuriyet Romanında -Tarihi, Siyaseti, Toplumu, İnsanı İle- Cumhuriyet Yılları’ Doğan Şahin ile 4 hafta “The Dark Side Of The Moon" Kişiliğin Gizli, Örtülü Yönleri’, Özgür Narin ile 4 hafta ‘Makineden Veri Ve Yapay ZekayaTeknolojinin Toplumsal Ve Sınıfsal Bir Tarihi’ yer alacak.

Ezgi Akyol ile 4 hafta sürecek ‘Türkiye'de Siyasal Düşüncenin Marksist Analizi’, Erkut Sezgin ile 4 haftalık ‘Dil Felsefesinin Işığında Mitoloji, Bilim Ve Din’ kış dönemi programında yer alacak seminerler arasında.

Gülkan Noir-Sibel Yardımcı ile ‘Audre Lorde’nin Bahisdışı Kız Kardeş’ kitabı konuşulacak.

Haydar Özay yönetiminde devam eden ‘Resim Atölyesi’ ve Galip Kılıç ile ‘Dinler ve Düşünceler tarihi -2- Antik Mısır’ seminerleri yeni katılımlarla devam edecek.

Seminerlerin tamamı online-zoom üzerinden gerçekleşecek. Yüz yüze olacak seminerler ise hibrit biçiminde gerçekleşecek.

PROGRAM

Açılış Semineri:

‘Geçmişten Geleceğe Neoliberalizm’

Konuşmacı:

İzzettin Önder

Yüz Yüze & Onlıne Zoom

Tarih: 27 Ocak Cumartesi 15.00

Yer : Özgür Üniversite

Program:

>> Cumhuriyet Romanında Tarihi, Siyaseti, Toplumu, İnsanı İle- Cumhuriyet Yılları

A. Ömer Türkeş

Başlama Tarihi : 2 Şubat Cuma 19.00- 21.00– 8 Hafta

>> "The Dark Side Of The Moon”

Kişiliğin Gizli, Örtülü Yönleri.

Doğan Şahin

Başlama Tarihi: 3 Şubat Cumartesi 19.30- 21.30 – 4 Hafta

>> Makineden Veri Ve Yapay Zekaya Teknolojinin Toplumsal Ve Sınıfsal Bir Tarihi

Özgür Narin

Başlama Tarihi: Mart Ayı – Gün Ve Saat İlan Edilecek

>> Türkiye’de Siyasal Düşüncenin Marksist Analizi

Ezgi Akyol

Başlama Tarihi: 20 Şubat Salı – 19.30-21.30

>> Kitap Söyleşi/ Bahisdışı Kız Kardeş- Audre Lorde

Konuşmacılar: Gülkan Noir-Sibel Yardımcı

Tarih: 10 Şubat Cumartesi Saat: 14.00- Tek Oturum Herkese Açık- Yüz Yüze&Online Zoom

>> Dil Felsefesinin Işığında Mitoloji, Bilim Ve Din

Dilin Kurallarıyla Formlanan Benzer Ve Farklı Yaşam Pratikleri

Olarak Mitos

Erkut Sezgin

Başlama Tarihi: 2 Mart Cumartesi -15.00- 4 Hafta – Yüz Yüze&Online

>> Devam Eden Atölyeler

Dinler Ve Düşünceler Tarihi 2 – Antik Mısır / Galip Kılıç

Resim Atölyesi/ Haydar Özay