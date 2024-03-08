Özgürlüğü, geleceği ve yaşamı kazanacağız

Hayatı elleriyle yaratan kadınlar her gün her dakika evde, işte, okulda, sokakta mücadele içinde bir yaşam sürüyor. Şiddetin ve ölümün eksik olmadığı bir hayat...

Biz yaşamak istiyoruz dedikçe onlar tarikatlarla, cemaatlerle kol kola 6284’ü hedef alıyorlar. Biz eşitlik istedikçe onlar daha çok sesimizi kesmek istiyorlar. Emeğimizin karşılığını istiyoruz diyoruz, bizi ve yarattıklarımızı yok sayıyorlar. Soluğumuzu kesmeye çalışıyorlar ama başaramayacaklar. Neşeyle, inatla, dayanışmayla yaşamı kurmaya devam edeceğiz. Unutulmasın ki biz en karanlık gecede bile umudu diri tutanlarız. Gericiliğe teslim olmayanlarız. Laiklik demekten vazgeçmeyenleriz.

Biliyoruz ki her 8 Mart’ta olduğu gibi bugün de sesimiz memleketin dört bir yanında yankılanacak.

Bir kez daha ve daima;

Yaşasın feminist mücadelemiz, yaşasın 8 Mart!