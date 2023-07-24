Özgürlüğü unuttuk

Türkiye’de gazeteciler Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü olarak kutlanan 24 Temmuz’a da baskı, sansür ve tutuklama kıskacında girdi. Gazeteciler bu yılın ilk 7 ayında 364 kez hâkim karşısına çıktı, 18 gazeteci tutuklandı.

HABER MERKEZİ

6 Şubat depremi ve seçimler başta olmak üzere birçok önemli olay ve gelişmede halkın haber alma hakkı için mücadele veren basın kuruluşları sansür ve karartma kararları ile susturulmak istenirken, gazetecilerin de soruşturma, gözaltı ve tutuklamalarla, darp ve hukuksuz engellemelerle görevlerini yapmaları engellendi. Türkiye bu yıl Dünya Basın Özgürlüğü sıralamasında da gerileyerek 180 ülke içinde 165. sıraya düştü.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer 24 Temmuz’da 7 aylık basın özgürlüğü raporunu açıkladı. Rapora göre yılın ilk 7 ayında yaşanan ihlallerden bazıları şöyle sıralandı:



TELE 1 televizyon programındaki değerlendirmeleri nedeniyle hedef gösterilen gazeteci Merdan Yanardağ tutuklandı.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gazeteciler tutuklandı. Ankara merkezli soruşturmalar kapsamında gazeteciler hakkında tutuklama kararı verildi.

Gazeteciler yaptığı haberler, sosyal medya paylaşımları nedeniyle yılın ilk yedi ayında 364 kez hakim karşısına çıktı.



DAVALAR BİTMİYOR



BirGün muhabiri Mustafa Mert Bildircin 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. BirGün gazetesi çevre editörü Gökay Başcan’a 23 ay 10 gün hapis cezası verildi. Kızılay yönecitilerinin kamudan aldığı ihale iddialarını haberleştiren BirGün gazetesine 250 bin TL’lik tazminat davası açıldı. Dönemin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kuzeni Sedat Varank’ın kamudan aldığı ihaleleri haberleştiren BirGün ve T24’e davalar açtı.



SOKAKTA DAYAK



Gazeteciler tehdit, engelleme ve saldırı altında basın özgürlüğü mücadelesi veriyor. Gazeteciler sokak ortasında siyasetçilerin korumaları tarafından saldırıya uğradı, Meclis’te bile fiziksel müdahaleler ile karşı karşıya kaldı. Bitlis’in Tatvan ilçesinde gazeteci Sinan Aygül belediye başkanının koruma polisi ve belediye çalışanı tarafından sokak ortasında dövüldü. Yılın ilk yarısında 53 gazeteci gözaltına alındı.



HUKUKSUZLUK SÜREMEZ



Basın Konseyi’nden yapılan açıklamada da "Bilinmelidir ki, son dönemde dozu giderek artan bu hukuksuzluk ve hoyratlık sürdürülemez. Özgür ve bağımsız medyayı sindirme ve susturma girişimleri kabul edilemez. Halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı gasp edilemez. Basın Konseyi çözümün, kuvvetler ayrılığına dayalı demokratik rejimin yeniden tesisi; Yasama, Yürütme ve Yargının yanında Medyanın ‘dördüncü kuvvet’ konumuna kavuşması olduğunun bilincindedir. 24 Temmuz’ları yeniden ‘Basın Bayramı’ olarak kutlayacağımız günlerin uzak olmadığına inanıyoruz" denildi.