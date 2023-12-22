Özhaseki 'müjde' verdi: AKP, iktidarının 21. yılında İstanbul'u depreme hazırlamaya başlıyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, önümüzdeki cumartesi günü AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vereceği ‘müjdelerle’ İstanbul’u depreme hazırlamaya başlayacaklarını söyledi. Özhaseki, "Bismillah diyerek İstanbul'un depreme hazırlığını başlatmış oluyoruz" diye konuştu.

AKP, iktidarının 21. yılına girerken yıllardır tüm uzman uyarılarına rağmen yeterli önlemlerin alınmadığı olası İstanbul depremi karşısında, depreme hazırlık sürecininin başlatılacağını duyurdu.

17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden geçen 24 yılda, uzmanlar İstanbul’u büyük bir depremin beklediğini, ağır bir yıkımın önlenmesi için geniş çaplı önlemler alınması gerektiği yönündeki çağrılarına devam ediyor.

Jeolojik olarak bir deprem ülkesi konumunda bulunan Türkiye, geçtiğimiz şubat ayında da Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsıldı. 11 ili yıkan depremlerin ardından gözler bir kez daha İstanbul'a çevrilirken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, cumartesi günü (23 Aralık) İstanbul'da kentsel dönüşümle ilgili yapacakları programda AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği "büyük müjdelerle" beraber kentin depreme hazırlığını başlatacaklarını söyledi.

Turkuvaz Medya Grubunca Eyüpsultan'daki Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen 21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi'nde Haktan Uysal moderatörlüğünde yapılan oturuma katılan Özhaseki, gündeme yönelik değerlendirmelerde bulundu.

"KAYAK MERKEZİ YAPTIM, ERDOĞAN BAŞBAKAN OLMASAYDI YAPAMAZDIM"

Son 70-80 yılda büyük şehirlere doğru yaşanan göç dalgası sırasında şehirlerin çevresinde gecekondu ve varoş bölgeleri oluştuğunu belirten Özhaseki, devletin ve yerel yönetimlerin, buna karşı refleks gösterip uygun planlamalarla doğru şehircilik anlayışıyla hareket etmekte yetersiz kaldığını dile getirdi.

Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği 1994'ten itibaren sosyal belediyeciliğe öncülük ettiklerini iddia eden Özhaseki, belediyecilik hizmetlerinde çıtayı yükselttiklerini savundu.

Özhaseki, "İktidar olduktan sonra da izin alamadığımız ne kadar proje varsa, özellikle bize karşı uygulanan o baskılar döneminde, o zorluk dönemlerinde hakkımız olan, doğru olan ve şehir için elzem olan ama değişik bahanelerle önümüzün kesildiği projelerimizin hepsi açığa çıkmaya başladı. Naçizane ben Erciyes Dağı'na kayak merkezi yaptım. Tayyip Erdoğan Başbakan olmasaydı yapamazdım, izin vermiyorlardı" diye konuştu.

"İSTANBUL'UN DEPREME HAZIRLIĞI NOKTASINDA İLK ADIM"

İstanbul'un depreme hazırlanması konusunda binaların dönüşümü için nasıl bir yol haritası hazırladıklarının sorulması üzerine Özhaseki, bu konuyu cumartesi günü İstanbul'da kentsel dönüşümle ilgili yapacakları programda Erdoğan'ın açıklayacağını bildirdi.

Bu programda, daha önce açıklanmış "Yarısı Bizden" kampanyası ve rezerv alanlara ilişkin detayların da duyurulacağı bilgisini veren Özhaseki, temel atmalar, sembolik yıkımlar ve sözleşmelerin imzalanacağı programı, İstanbul'un depreme hazırlığı noktasında ilk adım gibi gördüklerini ifade etti.

Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki engelleri kaldırarak yolumuza devam etmek istedik. Kentsel dönüşüme başlayan birçok insana zulmedildi bu memlekette. Birçok namuslu, düzgün, işinde gücünde müteahhit batırıldı. Sadece ideolojik kavgalar nedeniyle engellendi. Bundan da büyük keyif aldılar. İşte onları da hızlandıracak formülleri o gün biraz daha netleştireceğiz. İnşallah cumartesi günü büyük müjdelerle beraber 'bismillah' diyerek İstanbul'un depreme hazırlığını başlatmış oluyoruz."

Özhaseki, "Kamu arazileri peşkeş mi çekilecek?" şeklindeki eleştirilere ve dedikodulara yer vermemek için rezerv alanlarla ilgili yaptıkları yerlerin tespitini TBMM'ye getirerek bir kanun çerçevesinde netleştirip yapmayı uygun gördüğünü söyledi.