Özhaseki'ye Akbelen sorusu: Bu kamulaştırmanın yaratacağı zarara ilişkin tespit yapıldı mı?

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Akbelen Ormanı çevresinde, maden sahası olarak kullanılmak üzere bazı parsellerin kamulaştırılması üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi. Uzun, Özhaseki'ye; "Bu kamulaştırmanın orman alanlarına, tarıma ve su kaynaklarına vereceği zarara dair bir tespit yapılmış mıdır" diye sordu.

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Akbelen Ormanı çevresinde, maden sahası olarak kullanılmak üzere bazı parsellerin kamulaştırılması üzerine soru önergesi verdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde Uzun, "Bu kamulaştırmanın orman alanlarına, tarıma ve su kaynaklarına vereceği zarara dair bir tespit yapılmış mıdır" diye sordu.

CHP Muğla Milletvekili Uzun, Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı çevresindeki 190 parsellik tarım arazisinin ve yaşam alanlarının olduğu bölgenin kamulaştırılarak maden sahası olarak kullanılmasına izin veren Cumhurbaşkanlığı Kararı'nı Meclis gündemine taşıdı.

Uzun'un, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi şöyle:

"12 Mart 2024 Tarihli ve 32487 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 8247 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Muğla-Milas-Akbelen Ormanları çevresinde bulunan 122'si İkizköy, 68'i Çamköy sınırları içinde bulunan çoğu tarım arazisi, içinde zeytinlikler ve yaşam alanlarının da olduğu alan maden sahasını genişletmek amacıyla kamulaştırılmak istenmektedir.

Bu bağlamda;

Doğayı, tarım arazilerini, zeytinlikleri ve yaşam alanlarını yok edecek bu kamulaştırmanın durdurulmasına dair Bakanlığınızca yapılan bir çalışma var mıdır? Bu kamulaştırma öncesi Bakanlığınızdan ekolojik bir değerlendirme alınmış mıdır?

Bu kamulaştırmanın orman alanlarına, tarıma ve su kaynaklarına vereceği zararlara dair bir tespit yapılmış mıdır?

Bu kamulaştırma için kamu yararının olması gereklidir. Yapılacak bu kamulaştırma nasıl bir kamu yararı sağlamaktadır?

2053 Net Sıfır Emisyon hedeflerimize ulaşmak için uzun vadeli stratejinin en önemli ayağı "temiz enerji" iken kamulaştırılacak alanda yapılacak kömür madenciliği bu hedeflerin neresinde yer almaktadır?

Ormanların korunmasına dair Anayasamızda açık hükümler ve zeytinliklerle ilgili özel yasal düzenlemeler bulunurken ve bu kamulaştırma ile ormanlık alanların ve zeytinliklerin zarar göreceği açıkken bu ısrarın nedeni nedir?"