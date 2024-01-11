Özlale ile gerginlik yaşanmıştı: İYİ Parti İzmir İl Başkanı Bezircilioğlu görevden alındı

İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale ile aralarında gerginlik yaşanan İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu görevden alındı. Özlale'yi sert sözlerle eleştiren Bezircilioğlu, "Seçim çalışmalarında 'İzmirliyim, İzmir'in değerlerine sahibim' diyen ve partimizin en iddialı belediye başkan adayı olarak kabul ettiği Özlale'nin, seçilerek gelmiş il yönetiminin, şımarık bir kaprisle görevden el çektirilmesini sağlayarak, mecvut yönetime karşı kongrede kaybetmiş kişileri yönetime getirmek istemesi İzmir'in demokratik, cumhuriyetçi, özgür, çağdaş yapısıyla bağdaşmadığının göstergesidir" dedi.

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale ile İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu arasında yaşanan gerilim görevden alma ile sonuçlandı.

İYİ Parti Genel Merkezi, Özlale ile gerilim yaşayan Bezircilioğlu'nu görevden aldı. Merkezden yapılan açıklamada, görevden alma kararında gerekçe belirtilmediği ifade edildi. Ayrıca, Bezircilioğlu'nun görevinden alınmasının ardından yönetim kurulunun tamamı istifa etti.

İz Gazete'den Duygu Kaya'nın haberine göre, Bezircilioğlu ise yaşanan gerilimin perde arkasını basın açıklamasında anlattı. "Yılbaşından hemen önce il başkanlığı makamında İl Sekreterimiz, Siyasi İşler Başkanımızın üzerine yürümüş, sözlü ve fiili saldırıda bulunmuştur" ifadelerini kullanan Bezircilioğlu şunları söyledi:

"Bunun üzerine İl Sekreterinin görevinden istifası istenmiş ancak Ümit Özlale devreye girerek, İl Başkanımıza 'İl sekreteri yoksa ben de yokum' diyerek sürecin baş aktörlüğüne soyunmuştur. İl yöneticilerini görevlendirme yetkisi il başkanındadır. Bu yetki milletvekili ya da herhangi bir adayın uktesinde değildir. Parti içinde bu tarz bir olayın hoş görülmesinin mümkün olmadığı kendisine iletildiğinde 'Ben de Genel Başkan'a gidip ya il ya ben derim' diyerek ısrarcı olduğunu belirtmiştir. Olayın akabinde Ümit Özlale Ankara'ya giderek genel başkanımız Sayın Meral Akşener ile görüşmüş, 'Ya ben ya da il yönetimi' diye diretmesi neticesinde de Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener tercihini Ümit Özlale lehine kullanmak zorunda kalmış ve yönetim görevden el çektirilmiştir.

"AYLARDIR FIRSAT KOLLUYORDU"

Büyükşehir Belediye Başkan adayının, il yönetim kurulunu görevden el çektirmek için aylardır fırsat kolladığı bilinmekteydi. Ümit Özlale, adaylığı açıklandığı günden bugüne, il binasında alan tahsis edilmesine rağmen il binası dışında, seçim çalışmalarına İl Başkanı ve yönetimi hiçe sayarak bir kaç kişi ile sürdürmekteydi.Son olayda da Ümit Özlale, müdahale yetkisi olmamasına rağmen il yöneticileri arasında geçen ve disiplin cezası gerektiren bir olayı bahane ederek, gerek partimizi gerekse genel başkanımız Meral Akşener'i zor durumda bırakmıştır.

"BENMERKEZCİ YÖNETİM ANLAYIŞINI AÇIKÇA ORTAYA KOYMAKTA"

İYİ Parti İzmir İl Yönetim Kurulu'nun demokratik bir kongrede delegenin oyu ile seçildiğini vurgulayan Sinan Bezircilioğlu, "Partinin tüm üyelerinin yeterlilik onayı anlamına gelen, Genel Seçim Temayül Yoklaması'na katılmadan kontenjan adayı olarak İzmir Milletvekili seçilen Ümit Özlale'nin, yerel seçimlere 80 gün gibi kısa bir süre kala İl Yönetimini görevden aldırarak teşkilatı dizeyn etme çabası, kendisinin demokrasiye olan bakış açısını, onun için çalışan parti teşkilatına karşı demokrasiden uzak benmerkezci yönetim anlayışını açıkça ortaya koymaktadır" dedi.

"ŞIMARIK BİR KAPRİSLE GÖREVDEN EL ÇEKTİRDİ"

Özlale'ye yönelik sert eleştirilerde de bulunan Bezircilioğlu, "Seçim çalışmalarında 'İzmirliyim, İzmir'in değerlerine sahibim' diyen ve partimizin en iddialı belediye başkan adayı olarak kabul ettiği Ümit Özlale'nin, seçilerek göreve gelmiş il yönetiminin, şımarık bir kaprisle görevden el çektirilmesini sağlayarak, mevcut yönetime karşı kongrede kaybetmiş kişileri yönetime getirmek istemesi İzmir'in demokratik, cumhuriyetçi, özgür, çağdaş yapısıyla bağdaşamadığının göstergesidir. Bizler İYİ Partimizin neferleriyiz ve her zaman da partimizin emrinde olacağız. Biz dün vardık, bugün varız, 1 Nisan'dan sonra da burada olacağız" diye konuştu.

"BU BİR DARBEDİR"

Açıklamanın ardından soruları da yanıtlayan Bezircilioğlu, şunları söyledi:

"Bu delegeye Özlale tarafından yapılan bir darbedir. Seçim üstü eften püften sebeplerle yapılan bu hareketler kişisel ego göstergesidir. Siyaseti bilmediğinin bir göstergesidir. Biz partinin emrinde olmaya devam edeceğiz. Ben İYİ Parti kurulmadan öncede İzmir'de karşılığı olan bir insandım. Bu sebeple beni aday gösterdiler. Bunları anlatmamın sebebi kimseyi yıpratmak değil. Ben gerekçesiz bir şekilde görevden alındım. Bir arkadaşımızın kişisel kaprisleri dolayısıyla görevden alındım. Ben bir aile babasıyım. 70 kişilik bir yönetim kurulumuz var. Töhmet altında kaldığımız için bunları anlattık. İlçelere müdahil olmak istemem. Ben 1 yıldır il başkanıyım. Teşkilat ikiye bölünmüştü. Birliği ve beraberliği sağlamayı hedeflemiştik. Herkes burada antidemokratik uygulamayı tüm çıplaklığıyla görüyor. Biz aldıkları kararı kabulleneceğiz. Neden görevden alındığımızı bilmemiz lazım, bu kadar insanın haysiyeti var. Genel Merkez 80 gün öncesinden adayını geri çekemeyeceğini söyledi. Bu sebeple il başkanını görevden çekti."