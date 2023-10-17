Özlem Belen’den yolu anlamak için atlas

Edebiyat dünyasına yeni adım atan Özlem Belen’in ilk kitabı “Yolcu” Ozan Yayıncılık - Gelecek Atölyesi etiketiyle okuyucularıyla buluştu.

Hayat bir yol ise bizler de bu yolda birer “yolcu”yuz diyen Özlem Belen kitabıyla ilgili, “Yol da sensin yolun so- nundaki de sensin yoldakiler de sensin kısaca her şey sensin” diyor.

Kaleme aldığı kitabının yolun anlamına, yolda yaşanan deneyimlerin kaynağına, bu deneyimleri neden yaşadığımıza odaklandığını belirten Özlem Belen, “Yolcu”yu yolu anlamak için bir yol atlası olarak tanımlıyor.