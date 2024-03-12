Özlem Çerçioğlu, AKP'nin adayı ile arasındaki puan farkını açıkladı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AKP'nin adayı Mustafa Savaş ile aralarında 12 puan fark olduğunu belirterek, "Bakıldığı zaman bütün anketler 6 ila 12 puan arasında önde olduğumuzu gösteriyor. Nazilli, Söke ve Efeler'de kesin olarak kazanıyoruz" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Seçim öncesi eline ulaşan anketleri değerlendiren Çerçioğlu, AKP'nin adayı Mustafa Savaş ile aralarında 12 puan fark olduğunu açıkladı.

Şimdiye kadar yapılan tüm anket çalışmalarında kendisinin 6 ila 12 puan önde olduğunu belirten Çerçioğlu, "Önümüzdeki haftalarda yeni anket sonuçları elimize ulaşacak. Ama şimdiye kadar Nazilli, Söke ve Efeler'de kesin olarak kazanıyoruz. Ben şimdiden adaylarımızı tebrik ediyorum. Benim elimdeki anketlere göre Mustafa Savaş ile aramızda 12 puan var. Bakıldığı zaman bütün anketler 6 ila 12 puan arasında önde olduğumuzu gösteriyor. Ben bir kere daha Aydın halkına çok teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar tüm gücümle çalıştım bundan sonra da çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

"Mustafa Bey 31 Mart akşamı Ankara'ya gidip milletvekilliğine devam edecek" diyen Çerçioğlu, "Hepimiz yine bu kentte yaşayacağız. O milletvekili olarak yine 11 yılda yaptığı gibi Ankara'da milletvekilliğine devam edecek ben de burada Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na halkın teveccühü ile devam edeceğim" ifadelerini kullandı.