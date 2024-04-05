Özlem Çerçioğlu’na mazbatası yemekhanede verildi

Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, mazbatasını Aydın Adliyesi yemekhanesinde düzenlenen törenle aldı. Çerçioğlu, "Bu utanç verici bir şey" dedi.

BİRGÜN EGE

Aydın Büyükşehir Başkanlığı’na üçüncü kez seçilen Özlem Çerçioğlu, mazbatasını aldı.

Mazbatasını Aydın Adliyesi yemekhanesinde düzenlenen törenle alan Çerçioğlu isyan etti.

“Türkiye’nin hangi ilinde büyükşehir belediye başkanı adliyenin yemekhanesinde mazbata alır?” diye soran Çerçioğlu, “Mazbata alma töreni bir yemekhanede gerçekleşiyor. Ben beceriksiz bu milletvekili derken haksız mıydım? Yakışıyor mu ya? Türkiye’nin hangi ilinde büyükşehir belediye başkanı veya o ilçedeki belediye başkanı adliyenin yemekhanesinde mazbata alır? Utanç verici bir şey. Böyle bir şey kabul edilebilir mi?” dedi.

2002 yılında milletvekili olduğunda AKP iktidarının Aydın’a adliye sarayı sözü verdiğini hatırlatan Çerçioğlu, "Bu bina çürük çok fazla durmayalım mazbatayı alalım çıkalım. En küçük depremde yıkılacak bu bina. Yemek kokularıyla beraber mazbata almaya geliyorsun kabul edilebilir bir şey değil. Ben bunları söylediğim için zaten beni sevmiyorlar. Bugün içeriye girerken halini gördüm, adliye binasının merdiveninden iniyoruz demirler paslanmış, oynuyor. Üzüldüm ben kaç tane yer önerdim bunlara, ben önerdim diye beğenmediler. Bu yerler Aydın halkının malıdır. Özlem Çerçioğlu’nun malı değil. Biz emanetçiyiz. Hepimiz kullanacağız. Bu zihniyet zaten Aydın’da bunları bu hale getirdi” diye konuştu.