Özlem Zengin’in samimi bulunmayan Hasan Bitmez mesajı, tepkilerin odağında

Saadet Partili Hasan Bitmez fenalaşsa da ona sataşmayı sürdüren AKP’li Özlem Zengin’in ‘taziye mesajı’ samimi bulunmadı, tepki yağdı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda 12 Aralık Salı fenalaştıktan sonra hastanede tedavi altına alınan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti.

Bitmez, fenalaşmadan önce AKP’nin Filistin’e saldıran İsrail’e yönelik politikalarını eleştiriyordu. Buradaki tartışmada AKP sıralarından kendisini hedef alan ifadeler kullanırken; bu ifadelerin en ağırı AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’den gelmişti.

Bitmez, konuşması bitirdikten hemen sonra fenalaşarak yere yığıldı ancak AKP’lilerin hedef alması devam etti. Meclis tutanaklarına yansıyan konuşmada Bitmez yere yığılınca AKP grubundan “Allah’ın gazabı böyle olur” ifadeleri sarf edildi.

İsmail Saymaz’a konuşan CHP’liler bu ifadeyi kullananın Özlem Zengin olduğunu söyledi.

Zengin, Bitmez’in ölüm haberi gelince X hesabından şöyle bir başsağlığı mesajı paylaştı: "Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’e Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, Saadet Partisi camiasına ve Meclisimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’e Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, Saadet Partisi camiasına ve Meclisimize başsağlığı diliyorum.

Mekânı cennet olsun. — Av. Özlem Zengin 🇹🇷 (@AvOzlemZengin) December 14, 2023

Zengin’in bu mesajına X’ten çok sayıda tepki geldi. Tepkilerde Zengin’in samimi olmadığı belirtilirken; Bitmez hakkında sarf ettiğin sözler yüzüne vuruldu.

Gelen tepkilerin bazılar şöyle: