Özlük haklarımızda iyileştirme istiyoruz

Yurt genelinde iki günlük iş bırakma eylemi dün sona erdi. Sağlıkçılar "Sesimizi yükseltmeye ve hakkımızı alana dek mücadeleye devam edeceğiz" mesajını verdi.

Haber Merkezi

Sağlık emekçileri özlük hakları, mali kayıplar, sağlıkta şiddet gibi konulara dikkat çekmek amacıyla başlattıkları iki günlük iş bırakma eylemi dün sona erdi. Acil servisler hariç sağlık hizmetinin verilmediği eylemlerde sağlıkçılar çalışanlarının haklarını alana kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Mücadele Platformu (SABİM) bileşeni sağlıkçılar, dün ve önceki gün yurt genelinde sağlık kurumlarında iş bıraktı. Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü önünde dün yapılan açıklamada konuşan Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Sekreteri Ebe Ayten Erdoğmuş, “Aile Sağlığı çalışanı ebe hemşire arkadaşlarımızın sistemle ilgili ciddi kaygıları var" dedi.

GEÇİM SIKINTISI

Erdoğmuş, özetle şunları söyledi: “Toplumun sağlığını koruyan 1. basamakta aile hekimliğinin yapı taşlarından olan aile sağlığı çalışanları ismiyle sınıflandırılan ebe, hemşireler açlık ve yoksulluk sınırı arasında kaybolmuş, haklarını alamadıkları ücretlerle ve yoğun iş yükleriyle ruh sağlıklarını korumaya çalışıyor. Halkın büyük kısmı aile sağlığı çalışanı kimdir, görevi nedir bilmez. Çünkü böyle bir meslek ve diploma yoktur. Aslında onlar Ayşe ebedir, Zeynep hemşiredir. Ülkemizin içinde bulunduğu koşullar içerisinde yüzde 98’inin kadın olduğu bir meslek grubu olan aile sağlığı ebe, hemşireleri ağır bir geçim sıkıntısı içindedir. Hak ettiğimiz ödemelerde tavana takılıp hakkımızı alamadığımızı yıllardır söylemekten yorulduk ama siz bizi görmezden gelmeye yorulmadınız. Teşvik destek hesaplamalarında yüzre 3 gibi komik bir ek ödeme esprinizi istikrarla devam ettirmenizi ayakta alkışlıyoruz. Gönderdiğiniz mektuptaki ifadeleriniz gibi samimi iseniz tüm aile sağlığı çalışanlarının en büyük sorunu olan bu durumu düzeltin ki samimiyetinize inanalım. İnsanlık onurumuz için, meslek onurumuz için, insanca yaşamak ve insanca çalışmak için mücadelemiz devam edecek."