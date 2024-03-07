Ozon tedavisi sırasında fenalaşan kadın öldü: Ruhsatsız kliniğin sahibi serbest bırakıldı

Nevşehir'de özel bir kliniğe ozon tedavisi için başvuru yapan Eda Özden isimli kadın, tedavi sırasında fenalaşması nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Özden’in ailesinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada ruhsatsız klinik mühürlenirken, gözaltına alınan klinik sahibi doktor Barbaros Başbuğ adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nevşehir’de ruhsatsız işletildiği öne sürülen özel klinikte ozon tedavisi sırasında fenalaşan kadının ölümünğn ardından gözaltına alınan klinik sahibi doktor adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, doktor Barbaros Başbuğ özel bir hastanede çalışırken geçen ay görevinden ayrılarak kendi adına özel bir klinik açtı.

Barbaros Başbuğ'un kliniğine hafta sonu başvuran Eda Özden (36), ozon tedavisi sırasında rahatsızlandı.

Klinikte bulunanların çağırdığı ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Eda Özden yoğun bakıma alındı.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Özden, durumunun ağırlaşması üzerine Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Beyin ölümü gerçekleşen Eda Özden yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Özden’in ailesinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada ruhsatsız klinik mühürlenirken, doktor Barbaros Başbuğ ise gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Barbaros Başbuğ adliyeye sevk edildi. Barbaros Başbuğ çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.