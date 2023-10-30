Öztrak, İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için imza vermemesini değerlendirdi: Kendi takdiri

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK gündemi hakkında basın toplantısı düzenledi. Öztrak, Cumhuriyet kutlamalarında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk donanmasını Vahdettin Köşkü'nden selamlamasını eleştirerek, "Ne yapsalar boşuna. Bu milletin gönlünden Atatürk silinmez" dedi. Öztrak, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayda aday olması için imza vermemesi hakkında da kısa bir değerlendirme yaptı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde MYK gündemi hakkında basın toplantısı düzenledi. Sözlerine, Cumhuriyetin 100. yılını kutlayarak başlayan Öztrak, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi. Öztrak, İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun kurultay adaylığı için imza vermemesini de değerlendirdi.

Cumhuriyet için 'Teba olmaktan millet olmaya giden, demokrasiye, özgürlüklere açılan yoldur" diyen Öztrak, sözlerine şöyle devam etti:

"Cumhuriyetimiz, 'Bilhassa kimsesizlerin kimsesi'dir. Cumhuriyetimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün komutasında, Milletin hayat ve istiklaline suikast eden düşmanların saldırılarına karşı verilen, dünyanın tüm mazlum uluslarına örnek olan, emperyalizme karşı en meşru ve en şanlı mücadeleyi, istiklal mücadelemizi taçlandırmıştır."

"ALTERNATİF TARİH YAZMA ÇABASI"

Cumhuriyet kutlamalarında Erdoğan'ın, Boğaz'dan geçen Türk donanmasını Vahdettin Kökşü'nden selamlamasını da eleştiren Öztrak, şunları söyledi:

"Sarayın kibirlisi, Bu yıl törenleri başkent Ankara’dan İstanbul’a alıyor. Resmî geçit yapan donanmamızı da Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı yerine, Vahdettin’in adıyla anılan köşkten selamlıyor. O Vahdettin ki, Ülkesinden bir İngiliz zırhlısına atlayarak kaçmış, Atatürk de nutkunda, Onu 'soysuzlaşmış', 'hain' diye tarif etmiş. Bunların hepsi sarayın kendi alternatif tarihini yazma, Atatürk’ü unutturma çabalarının birer parçasıdır ama ne yapsalar boşuna. Bu milletin gönlünden Atatürk silinmez."

Hafta sonu yapılacak CHP Kurultayı hakkında da konuşan Öztrak, bunun bir 'demokrasi şenliği' olacağını ifade etti:

"Partimizin 100. kuruluş yılında kurultayımız bir demokrasi şenliği olacak. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına birlik içinde güçlenerek gireceğiz. 100 yıl önce tam bağımsızlık ve ulusal egemenlik için yola çıkan Büyük Atatürk ve yol arkadaşlarından aldığımız miras asla vazgeçmemektir.

Cumhuriyetimizin temel direği olan milletin egemenliğini tek kişinin vesayetinden kurtaracağız."

İMAMOĞLU YANITI: KENDİ TAKDİRİ

Öztrak, CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı arasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay adaylığı için imza vermeyen tek kişinin Ekrem İmamoğlu olmasının sorulmasına ise, "CHP'de demokrasi var, delegeler özgürdür. Ekrem Bey'in kendi takdiridir" sözleriyle yanıt verdi.