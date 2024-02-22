Paco Roca “Çizgi Roman Haftası”nın onur konuğu

Sercan SİNECAN

Türkiye'de Desen Yayınları tarafından yayımlanan Ev, Kırışıklıklar ve Kumdan Sokaklar isimli kitaplarıyla çizgi roman çevrelerinde adından sıkça bahsettiren ödüllü İspanyol çizer, 27 ve 28 Şubat'ta İstanbul’a geliyor.

Yapıtlarıyla çağdaş İspanyol çizerlerine öncülük eden Paco Roca, İstanbul Cervantes Enstitüsü tarafından düzenlenen “İspanyol Çizgi Roman Haftası”nın onur konuğu oluyor. Akdeniz çizgi roman geleneğine kattığı sinemasal zenginlikle tanınırlığını artıran sanatçı, organizasyon kapsamında bir film gösterimine ve söyleşi programına katılacak.

Ignacio Ferreras’ın Paco Roca’nın aynı adlı eserinden animasyon filme uyarladığı, Goya Ödülleri olmak üzere pek çok ödüle değer görülen Kırışıklıklar, 27 Şubat saat 19:00’da İstanbul Cervantes Enstitüsü’nde izleyiciyle buluşuyor. Desen Yayınları Yayın Yönetmeni Ayşegül Utku Günaydın ile çevirmen Murat Tanakol’un sunumuyla gerçekleşecek olan film gösteriminin sonunda, Paco Roca izleyicilerin sorularını yanıtlayacak.

Ayrıca Paco Roca, 28 Şubat saat 16:00-18:00 arasında, Minoa Pera’da bir imza günü düzenleyecek. 28 Şubat saat 19:00’da ise stanbul Cervantes Enstitüsü’nde İspanyol çizgi roman rüzgârları esecek. Paco Roca ile değerli meslektaşı Emilio Gonzalo Mallo’nun yollarını İstanbul’da kesiştirecek olan “Hayatı Çizerken” başlıklı söyleşinin moderatörlüğünü, çevirmen Rafael Carpintero üstlenecek.