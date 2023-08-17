Pahalılığa, zamlara zulme artık yeter

HABER MERKEZİ

SOL Parti, 19 Ağustos Cumartesi günü saat 14.00’te Artvin Şavşat’ta zamlara, hayat pahalılığına ve doğanın katledilmesine karşı Şavşat Meydanı’nda miting düzenleyecek. Pahalılığa ve zulme karşı buluşma çağrısı yapan SOL Parti, iktidarın özellikle seçim sonrasında krizin bütün faturasını halkın sırtına yüklemesini protesto edecek.

Artvin halkının davet edildiği mitingin çalışmaları ise son güne kadar sürecek. Bildiri dağıtımı, afiş çalışması, köy gezileri, kahve ve mahalle toplantıları yapan SOL Partililer son olarak Şavşat Meydancık Vadisi ve Bocanat Mevkinde bir araya geldi. Pazar gezmeleri ve halk buluşmalarını gerçekleştiren SOL Partililer halkın günden güne altında ezildiği zamlar karşısında yurttaşların sorunlarını dinledi ve mitinge katılım çağrısı gerçekleştirdi.

Mitinge katılımın önemli olduğunu vurgulayan SOL Partili Fuat Yüksek, “Şavşat’ta yıllarca orman kesimleri, HES projeleri, yol yapımı adı altında taş ocakları işletilmektedir. Üstüne üstlük her gün gelen zamlarla belimiz bükülüyor. İşte bütün bunlara dur diyebilmek için Şavşat’ta pahalılığı protesto etmeye çağırıyoruz, mitingde buluşuyoruz” dedi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren SOL Parti Şavşat İlçe Başkanı Ebabekir Keskin ise halkın tepki ve taleplerinin toplumsallaşması gerektiğini belirterek Cumartesi günü yapılacak olan mitinge çağrı yaptı. Keskin, “Gittiğimiz her yerde görüyoruz ki halkın bütün kesimleri bu zamlardan ötürü yılmış, rahatsız. SOL Parti olarak pahalılığa, zamlara, zulme artık yeter diyoruz. Bütün Artvin halkını mitingimize davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.