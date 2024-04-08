‘Paket başı çalışma ölümdür’

Emek Servisi

Getir’e bağlı Vigo şirketinin saatlik garanti ücret uygulamasını kaldırarak paket başı ücret sistemine geçmesine yönelik çalışanların tepkisi sürüyor. Önceden saatlik 85 lira ve paket başı 50 lira alan motokuryeler, yeni sistem ile attıkları her paket için 75 lira alacak.

Vigo’da çalışan kuryeler haklarını alana kadar şirketin hizmet sağladığı firmaların önünde eylemlerine devam ediyor. Şirinevler’deki bir restoranın önünde eylem yapan işçiler, “Paket başı çalışma ölüm demektir. Kuryelerin ekmeğine el uzatmayın” dedi. Motokuryeler, firmalardan alışveriş yapılmaması çağrısında bulundu.